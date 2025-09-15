Nuevo accidente en Huévar del Aljarafe: el cierre de uno de los carriles provoca retenciones en la A-49
El atasco arranca en el kilómetro 25 de la autovía en dirección a Sevilla capital
A. R. C.
La siniestralidad en la A-49 vuelve a ser noticia un día más. Un accidente este mediodía está provocando retenciones en la autovía que conecta las provincias de Huelva y Sevilla a la altura de Huévar del Aljarafe.
Concretamente, los atascos arrancan en el kilómetro 25, y tanto el carril derecho como el arcén están cerrados en dirección a Sevilla. El accidente ha tenido lugar pasadas las 14:30 horas, dejando un obstáculo fijo en la carretera que está provocando retenciones que cada vez acumulan más kilómetros.
Este punto kilométrico se ha convertido en uno de los más accidentados este verano. No hay día que la A-49 no registre una incidencia que cause afectaciones a los conductores que a diario usan esta carretera. Justo en la mañana de este lunes, esta vez a la altura de Bollullos de la Mitación, también otro accidente ha provocado retenciones en la autovía.
La autovía A-49 ha permanecido cortada en dos de sus carriles, el derecho y el central, a la altura de Bollullos de la Mitación, tras la colisión entre un coche y una caravana que ha provocado retenciones de unos dos kilómetros.
El incidente se produjo sobre las 11:23, cuando recibieron el aviso de la colisión, dificultando la salida de Sevilla hacia Huelva.
