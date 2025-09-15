Las obras del metro refuerzan su seguridad para evitar daños a edificios entre Pino Montano y la Macarena

Las obras del Metro de Sevilla siguen avanzando y conforme se van cumpliendo hitos y fases los trabajos exigen ir aplicando técnicas diferentes en función de lo que se vaya necesitando para cumplir con todas las exigencias de seguridad. La construcción del túnel entre Pino Montano y la Macarena, en los dos primeros tramos, se está ejecutando entre edificios, en vías principales, lo que requiere aplicar medidas de seguridad para reducir al mínimo el impacto a las viviendas. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha informado este lunes de la utilización de la técnica Jet Grouting.

En concreto, esta técnica se está aplicando en el segundo tramo, el que abarca desde Los Mares hasta San Lázaro, con tratamientos del terreno. Es una medida geotécnica fundamental del proyecto que consiste en la desagregación del suelo en profundidad e inmediata mezcla con lechada de cemento mediante inyecciones controladas de alta presión.

Uno de los objetivos principales de su empleo es la protección de edificios colindantes. Se utiliza para minimizar posibles movimientos del terreno durante la excavación del túnel, garantizando que se mantengan dentro de umbrales admisibles y no afecten a las cimentaciones de los edificios colindantes.

También tiene como función la interrupción del flujo de agua natural subterránea. Se construye para ello portillos para continuidad del nivel freático, una solución de diseño que evitan que el túnel actúe como barrera impermeable.

Esta técnica de mejora del terreno ya fue utilizada en la línea 1 del metro, y está previsto que se ejecuten 18.094 metros lineales para refuerzo del terreno. El Jet Grouting de diseño consiste en columnas de 1,5 metros de diámetro solapadas para obtener tramos continuos y homogéneos de terreno cementado bajo la excavación del túnel, en las que se prevé inyectar dotaciones de cemento comprendidas entre los 1.500 a 1.800 kg de cemento por metro lineal de columna.

Primero se realiza una perforación, mediante la cual se introduce una varilla hasta la profundidad deseada. Después la inyección. Se inyecta una mezcla a altísima presión (hasta 600 bares), que puede ser solo cemento, o mezclado con aire o agua. Y posteriormente se gira y retira la varilla formando una columna cilíndrica de suelo-cemento.

Trabajos en el túnel de Pino Montano

Los trabajos en las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla también están logrando nuevos hitos en Pino Montano. La propia Rocío Díaz anunció recientemente el comienzo de la excavación de la rampa de acceso al túnel. Este parte desde la primera estación, en superficie, la de Pino Montano Norte, y conectará con las dos siguientes. Se encuentra ubicada en la calle Estrella Deneb y tendrá una pendiente reducida.

Según la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, es la primera vez que se excava bajo techo, "una vez que se han colocado los muros pantallas en los laterales y la losa de cubierta". En el tramo de Pino Montano están ya construidas el 45% de pantallas (1,3 kilómetros). Estas pantallas son de grandes dimensiones, alcanzan una profundidad de 20 metros, con una anchura de 4,20 y un espesor de 80-100 centímetros.