La suerte visita Sevilla: toca la Bonoloto en San José de la Rinconada

La suerte ha recaído este domingo en la provincia de Sevilla. Un vecino de San José de la Rinconada se ha llevado 138.077,78 euros gracias a un premio de primera categoría -seis aciertos- de la Bonoloto.

En concreto, el boleto ha sido validado en la administración de Loterías número 2 de San José de la Rinconada y es uno de los dos acertantes de primera categoría junto a otro sellado en Granollers (Barcelona), según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

De segunda categoría -cinco aciertos más el complementario- se han registrado tres acertantes, dos de ellos en Jerez de la Frontera (Cádiz) y uno en San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), que cobrarán cada uno un premio de 33.473,40 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este domingo ha sido la conformada por los números 7, 14, 17, 21, 23 y 35 con el 9 de complementario y el 0 de reintegro. La recaudación del sorteo ha ascendido a 1.820.100 euros.