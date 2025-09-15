Torre Sevilla inaugura un nuevo espacio para eventos, a 25 metros de altura y en la mayor cubierta ajardinada de España

Torre Sevilla ha inaugurado este lunes su Loft Garden, una mezcla de naturaleza, arquitectura contemporánea y sostenibilidad. Este nuevo espacio, ubicado a 25 metros de altura, es la mayor cubierta ajardinada de España (12.000 m²), la cubierta verde más extensa del país destinada a usos públicos. Se ha diseñado para albergar eventos privados, con capacidad para hasta 300 personas. Además, desde ella se puede tener una panorámica del río Guadalquivir, el casco histórico y de toda la ciudad en general. Su debut como escenario cultural será la próxima Noche en Blanco de Sevilla, donde Torre Sevilla ofrecerá una programación especial con visitas teatralizadas.

En el acto han estado presentes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, además de la Delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno; el presidente de Puerto Triana, Jordi Soldevilla; y el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra.

Su diseño combina vegetación autóctona, arquitectura contemporánea y soluciones medioambientales de última generación, en línea con la Nueva Bauhaus Europea que promueve las cubiertas verdes como una solución que alinea los tres valores centrales de la iniciativa europea: la sostenibilidad, la inclusión y la estética.

El nuevo Loft Garden de Torre Sevilla, inaugurado este lunes en la capital / Ayuntamiento de Sevilla

Explica Torre Sevilla que su configuración flexible permite adaptarse a distintos formatos. Su cubierta vegetal actúa como aislante térmico natural, reduciendo la necesidad de climatización artificial y mejorando la eficiencia energética del edificio. Además, el sistema de riego se basa en la captación y reutilización del agua de lluvia, lo que permite un mantenimiento 100% con agua reciclada. Las especies vegetales que habitan la cubierta funcionan como filtros vivos, absorbiendo en torno a 10 toneladas de dióxido de carbono y liberando oxígeno. Su impacto ambiental equivale a evitar 50 vuelos comerciales o unos 60.000 km en desplazamientos de coches al año.

Con esta iniciativa, "refuerza su papel como nodo de innovación urbana y referente en arquitectura sostenible, alineado con las tendencias internacionales de aprovechamiento del espacio de uso público y los principios del urbanismo verde".

"Se suma a la oferta de espacios singulares de la ciudad"

Sanz ha destacado la apuesta de la ciudad por la sostenibilidad y la innovación urbana. "Loft Garden se suma a la oferta de espacios singulares de la ciudad. Este espacio se convierte en un nuevo símbolo: un jardín elevado que aúna naturaleza, arquitectura contemporánea y compromiso medioambiental, con vistas incomparables al Guadalquivir y al Casco Histórico. Es, sin duda, un ejemplo de cómo la sostenibilidad puede ir de la mano de la innovación y del progreso económico", ha valorado.

Por su parte, Juan Ignacio Zafra subrayó el compromiso de CaixaBank con el desarrollo sostenible: “Para CaixaBank es un orgullo desarrollar proyectos que refuerzan el compromiso con una Sevilla más sostenible e innovadora. Este espacio es una muestra tangible de cómo la arquitectura puede contribuir al bienestar urbano y al progreso económico.”

“La apertura de Loft Garden supone un paso más en la consolidación de Torre Sevilla como un activo vivo y dinámico”, ha destacado Jordi Soldevila, el presidente de Puerto Triana "Nuestro objetivo siempre ha sido que este proyecto sea mucho más que un conjunto arquitectónico, apostando por su potencial como gran motor económico y social de la ciudad. Además, este nuevo espacio nos permite ampliar aún más la oferta de Torre Sevilla en el sector MICE, con un enclave singular que ayuda a posicionar a Sevilla en el mapa internacional de los eventos sostenibles".

El alcalde ha hablado también de los más de 10.000 nuevos árboles en la ciudad en los dos últimos años. "Hemos alcanzado el mejor balance de la última década en materia de plantaciones. Solo en la pasada campaña de plantaciones 2024-2025 hemos plantado 5.870 árboles y palmeras, 33.472 arbustos. La plantación más ambiciosa de los últimos años. Y más de 125.000 flores de temporada en todos los distritos, un 50% más que el año pasado. Nuestro objetivo es superar los 18.000 árboles plantados en este mandato, ampliando la sombra, la biodiversidad y el paisaje urbano de Sevilla". "Queremos que cada proyecto de ciudad se convierta en una oportunidad para reforzar la infraestructura verde y mejorar la calidad ambiental de nuestros barrios", ha añadido el primer edil popular.