El abuelo de Marta del Castillo tilda de "raro" el traslado de cárcel de Carcaño: "Hay una mano negra"

"Hay una mano negra que está manipulando todo esto". José Antonio Casanueva, abuelo de Marta del Castillo, ha sido así de contundente en Despierta Andalucía, programa de Canal Sur, sobre el traslado de Miguel Carcaño a la cárcel de Archidona. Lo ha catalogado de "raro" y ha apuntado que la Justicia "no entiende" el dolor de la familia.

El abuelo de la malograda joven sevillana ha apuntado que "no cree" en la Justicia. Sin embargo, la familia "no ha perdido la esperanza de que, en algún momento, alguno de estos implicados nos diga dónde se encuentra el cuerpo de mi nieta".

Casanueva ha apelado al remordimiento de Carcaño: "A ver si se le remuerde un poquito la conciencia y nos dice dónde se halla".

El abuelo de Marta ha explicado que cada vez que sale una nueva noticia de Carcaño, la familia se siente "muy mal, muy mal. Gracias a las dos pequeñitas que tenemos en casa -una de ellas se llama Marta- nos dan ánimo para seguir la lucha".

Las siete versiones

El abuelo de Marta del Castillo ha rememorado que en la entrevista que su yerno mantuvo con Carcaño en la cárcel, este aseguró que él no había asesinado a la joven. "Le comunicó que él no había asesinado a Marta, sino su hermano, en una reyerta que habían tenido ambos por cuestiones económicas. Ella se metió por medio y el otro le dio con la culata de pistola. Eso se lo dijo al juez, pero, lógicamente, después de siete versiones distintas, los jueces no se lo creen".

Casanueva explica que la familia se ha venido abajo en muchos momentos. Sin embargo, el apoyo de la gente y la fuerza que le da su nieta le hacen seguir adelante. "La verdad es que estoy muy agradecido al público en general en toda España, donde hemos estado. Todo han sido ánimos por la calle".

Embargado y trasladado

La última noticia conocida al respecto de este caso salió ayer a la luz pública. La Audiencia de Sevilla ha ordenado la retención del "sueldo y demás emolumentos que percibe" Miguel Carcaño, así como todo el dinero que tenga en la cuenta de peculio de la prisión.

La Sección Séptima ha impuesto que solo pueda disponer de 200 euros mensuales "para gastos personales hasta cubrir la responsabilidad civil de 360.000 euros de principal más intereses" con la que debe indemnizar a la familia de Marta del Castillo por su asesinato.

Todo esto, una semana después de que se haya conocido su traslado a la conocida como cárcel Palacio, en el municipio malagueño de Archidona, oficialmente nombrada como Málaga II.

El traslado se debe, a priori, a la incautación de diversos objetos prohibidos a Miguel Carcaño en la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) en la que se encontraba hasta el momento. Se le encontraron en los registros un móvil, una tablet, un teclado del ordenador de goma, un aparato de Wi-Fi, un pendrive y 110 paquetes de tabaco.