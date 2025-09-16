Las cámaras de la Cartuja multan en un año a 20.000 coches por incumplir la Zona de Bajas Emisiones

La Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja (ZBE) está surtiendo efecto. En julio, apenas el 0,46% de los vehículos que accedieron en días laborables, entre las 7.00 y las 19.00, fueron multados por las cámaras de control, confirmando una tendencia descendiente en el año que lleva en vigor esta norma con carácter sancionador. En julio de 2024 se pusieron 2.321 multas, mientras que en el mismo mes de este 2025 han caído a las 943. Para llegar a este punto, en el último año han sido multados 18.677 vehículos que han accedido a las áreas Cartuja Norte y Cartuja Sur sin el distintivo medioambiental que se exige para entrar.

El Gobierno de José Luis Sanz empezó a aplicar esta ZBE el 8 de enero con una primera fase de información, para darle la mayor difusión posible, notificando las infracciones a los conductores pero sin sancionar. Fue a partir de julio de 2024 cuando los accesos no autorizados detectados fueron denunciados y sancionados, registrando el periodo de más multas. Unos 2.321 vehículos fueron captados por las cámaras sin cumplir la normativa. La medida, derivada de la Ley estatal sobre Cambio Climático, impide acceder a las zonas delimitadas, de lunes a viernes de 7.00 a 19.00, a los vehículos más contaminantes, principalmente vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al año 2006.

Desde julio de 2024 hasta julio de 2025, el número de multas ha ido descendiendo, a pesar de algún pico aislado. El año pasado se contabilizaron 1.002 en agosto, 1.687 en septiembre, 1.979 en octubre, 1.559 en noviembre y 1.363 en diciembre. Así, se cerró 2024 con 9.911 multas en los primeros seis meses de norma en funcionamiento, cayendo la cifra mensual de manera constante salvo un repunte en octubre.

En 2025, de momento, las cámaras han captado a 8.766 coches que han entrado a estas ZBE de manera indebida. En enero fueron 1.516 sanciones, en febrero unas 1.486, en marzo subió a 1.589, en abril se desplomó a las 978 multas, en mayo subió de nuevo a las 1.157, y en junio y julio bajó consecutivamente a las 1.097 y las 943 respectivamente, siendo esta última la cifra más baja registrada. Fuentes municipales destacan que "se mantiene la tendencia descendente en el número de sanciones iniciada en el mes de abril, cuando fue menor por la Semana Santa, que disminuyó el número de accesos a la ZBE. "Se prevé que esta tendencia continúe", añaden, teniendo en cuenta la entrega de las sanciones emitidas y que ha continuado el período vacacional en agosto.

Poniendo en contexto estas cifras, aunque las multas son muchas, realmente representan un porcentaje ínfimo con respecto a todos los vehículos que acceden a la Zona de Bajas Emisiones en horario restrictivo. Por los 16 puntos de acceso a las ZBE entraron el pasado mes de julio un total de 261.991 vehículos, de los cuales 232.292 lo hicieron en días laborables y 204.612 en horario restrictivo de 7 a 19 horas. De estos últimos solo 943 lo hicieron sin etiqueta, de manera que apenas representan un 0,46% del total. Esto es, un 99,54% lo hacen correctamente.

Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja / Ayuntamiento de Sevilla

Américo Vespucio y Gregor Mendel, los más sancionadores

La Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja (ZBE) cuenta con 16 puntos de control, de los cuales hay dos que claramente presentan un mayor número de sanciones emitidas: ZBE04 (Gregor Mendel) y ZBE13 (Américo Vespucio Norte). Desde julio de 2024, Américo Vespucio Norte ha registrado 5.134 multas y Gregor Mendel unas 3.843. También superan las 1.000 sanciones en el último año los accesos de Américo Vespucio Sur (2.298), Hermanos D'Eluyar (1.979), Marie Curie Norte (1.735) y Marie Curie Sur (1.733). En el resto de puntos de acceso se han puesto las siguientes: Sebastián de Velalcázar (444), Diego Fdez de Córdoba (425), Párking B03 (111), Párking B02 (66), Párking B01 (20), Tomas Alba Edison (87), Isaac Newton (33), Leonardo Da Vinci (71), Albert Einstein (228) y Charles Darwin (470).

Cámaras en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en La Cartuja. Sevilla / EP

En todos los meses, Américo Vespucio Norte y Gregor Mendel son los controles más sancionadores de forma destacada. El de Américo Vespucio Norte llegó a alcanzar las 600 multas en julio y octubre de 2024, mientras que en julio de 2025 ha captado 271 sanciones. Y el de Gregor Mendel ha pasado de las 446 en julio de 2024 a las 174 en julio de 2025.

Zonas restringidas y vehículos afectados

La ZBE Cartuja está compuesta a su vez por dos zonas, Cartuja Norte y Cartuja Sur. Cartuja Norte abarca las calles comprendidas dentro del perímetro delimitado exteriormente por Américo Vespucio desde la intersección con Leonardo Da Vinci, Juan Bautista Muñoz, José de Gálvez, Matemáticos Rey Pastor y Castro, Marie Curie, Avenida de Carlos III (excepto aparcamientos de la banda Oeste y su acceso por Hermanos d’Eluyar), ramal de incorporación SE-30 sentido Glorieta Olímpica hasta intersección con Américo Vespucio.

Por su parte, Cartuja Sur comprende las calles ubicadas dentro del perímetro delimitado exteriormente por Marie Curie, Camino de los Descubrimientos, Francisco de Montesinos, Avenida de Carlos III (excepto aparcamientos de la banda Oeste y sus accesos). Ninguna de las calles indicadas, que conforman el perímetro exterior, están incluidas.

Si el vehículo en cuestión cuenta con el distintivo "0 EMISIONES", "ECO", "C" o "B", no está afectado y puede acceder, circular y estacionar en el interior de la Zona de Bajas Emisiones sin ningún tipo de restricción. Y los vehículos que no dispongan de uno de los distintivos ambientales y puedan acogerse a alguna excepción prevista para entrar en la Cartuja deben obtener un permiso de acceso mediante una declaración responsable que puede gestionarse telemáticamente, desde motocicletas, ciclomotores, taxi, VTC, algunos vehículos de transporte de mercancías o acreditados, entre otros.