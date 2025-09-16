Una conocida marca de mayonesa se solidariza con el bar incendiado en Los Palacios: "Sentimos no haber estado allí"

El pasado mes de agosto, un cliente disgustado porque la cafetería donde se estaba comiendo un montadito no tenía mayonesa, incendió el local y provocando daños de consideración en el establecimiento con su reacción. Además de las consecuencias penales, el caso se hizo viral, ya que cuesta creer que una persona sea capaz de hacer algo así por el mero hecho de no tener un simple sobre de mayonesa.

Fueron los mismos propietarios del establecimiento, la cafetería Las Postas, los que denunciaron la situación publicando el vídeo de las cámaras de seguridad donde se podía ver, sin lugar a dudas, que la persona llegaba con una botella de gasolina e incendiaba la barra de la cafetería.

Afortunadamente, no hubo daños personales y las consecuencias fueron sólo los efectos del fuego sobre la cocina y el bar, pero "pudo haber pasado una auténtica desgracia", se quejaban en su día los propietarios del establecimiento.

Este suceso se ha convertido en la causa de una conocida marca de mayonesa, que ha aprovechado esta insólita -por decirlo de alguna manera- situación, para apoyar al local después de lo sucedido. "Cafetería Las Postas: sentimos no haber estado ahí. A partir de ahora, contad con nosotros". Con esta irónica frase, la marca de mayonesa Hellman's ha publicado en sus redes que se hará cargo de los daños provocados por el incendio.

En esta ingeniosa campaña de publicidad, Hellmann's ha prometido que, además de cubrir los gastos de la reparación del local, "nunca más les falte mayonesa a vuestros sandwiches". Tomándose con humor lo sucedido, la campaña ha despertado las risas de quienes ya la han visto y, también, el agradecimiento de la propia cafetería Las Postas: "Es un placer recibir vuestra ayuda".