Cuenta atrás para la sede de la UPO en el Pabellón de Marruecos: la Universidad lo inaugurará este curso

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, ha anunciado este martes que su equipo espera poder inaugurar la sede del Pabellón de Marruecos este curso. Después de meses de retrasos y una obra todavía pendiente, el catedrático de Derecho Civil ha manifestado en el acto de apertura del curso académico la voluntad de su equipo de abrir la nueva sede en Sevilla en los próximos meses.

La UPO esperaba poder trasladarse al edificio de la Expo del 29 en diciembre de 2024, sin embargo, a día de hoy, todavía no ha comenzado la obra de rehabilitación del recinto necesaria para la mudanza. Además, el Pabellón de Marruecos fue desvalijado el pasado 19 de julio, lo que causó daños visibles a día de hoy desde el exterior. Incluso la puerta original, con casi un siglo de antigüedad, mantiene los mismos desperfectos que provocaron los asaltantes al intentar forzarla.

"Estoy seguro que este curso vamos a abrir definitivamente nuestra sede en Sevilla, concretamente ubicada en el Pabellón de Marruecos de la Exposición Iberoamericana de 1929", ha señalado el rector de la universidad ante los presentes en el acto de apertura y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Este edificio perteneció a la delegación de Parques y Jardines hasta el 31 de marzo de 2024, momento en el que paso a manos de la Universidad.

El gobierno socialista de Antonio Muñoz acordó junto con la dirección de esta institución académica el uso del Pabellón de Marruecos. Este pacto se selló de forma definitiva el pasado mes de diciembre, cuando el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, firmó junto al rector Francisco Oliva la cesión de este bien patrimonial por un periodo de 75 años. De hecho, desde la UPO, aseguraron a El Correo de Andalucía que, en este tiempo, "se han realizado auditorías y estudios de viabilidad para poder realizar obras menores de acondicionamiento".