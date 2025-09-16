Espectacular columna de humo por un incendio junto al auditorio Rocío Jurado

Un aparatoso incendio se ha desarrollado este martes en una zona de árboles y de pastos junto al auditorio Rocío Jurado. Según detallan los servicios de emergencias del 112 de Andalucía, han recibido medio centenar de llamadas alertando de las llamas ya que se veían desde diferentes partes de la ciudad.

El suceso ha ocurrido sobre las 15.00 horas del mediodía en el Camino de los Descubrimientos, concretamente en los Jardines del Guadalquivir. Las llamas han cogido gran altura y la columna de humo ha sido presenciada por numerosos testigos que han avisado de lo ocurrido.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los Bomberos de Sevilla que "se encuentran actuando junto al puente de la Cartuja, por el lado del río" según detallan algunos testigos a El Correo de Andalucía. Además, la Policía Local y Emergencias Sanitarias se han desplazado hasta la zona. Por el momento, no hay heridos a causa del incidente.