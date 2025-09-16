Juan José, mecánico sevillano: "Nunca vayas a quitar la rueda del coche si le pasa esto"

Elevar el vehículo de suelo, quitar la rueda afectada y poner una nueva. Estos tres sencillos pasos muestran una de las situaciones más comunes y que más se repiten en las carreteras de todo el país, producida cuando un neumático sufre algún pinchazo o desperfecto y es necesario cambiarlo para poder continuar la marcha. Sin embargo, existe una situación en la que no se aconseja quitar la rueda defectuosa bajo ningún concepto ante los problemas que puede acarrear.

"Nunca vayas a quitar la rueda del coche si está dura", ha asegurado Juan José, mecánico de los Talleres Ebenezer de Sevilla Este, sobre las consecuencias que puede traer consigo retirar la rueda pinchada o dar "tirones" al cambiarla si se encuentra en esta situación. "Lo que va a pasar es que el coche se te va a caer cuando quites la rueda", ha señalado el experto, lo que podría suponer tanto daños en el vehículo como personales si cae sobre el conductor.

El mecánico sevillano muestra los casos en los que la rueda no debe cambiarse

Tal y como ha relatado el mecánico, el hecho de que las ruedas estén "duras" cuando el coche está elevado a través del gato puede deberse a dos causas. La primera de ellas sería debido a que el buje de la rueda, un componente cilíndrico ubicado en el centro de la misma que sirve para conectar el eje y la rueda, esté "pegado", para lo que sí será necesario darle una serie de golpes hasta que se suelte.

"Pero para eso tienes que asegurarte de que la rueda está totalmente en el aire, porque ese es el segundo motivo, que la rueda esté cargando el peso de coche", ha indicado. Además, ha continuado: "Si tú le quitas los tornillos, pero la rueda sigue apoyada en el suelo, está soportando peso y, cuando la quites, lo que va a hacer es que el coche se caiga".

Cómo saber si el coche está realmente elevado, según el mecánico sevillano

Esto se debe a que, aunque se haya utilizado el gato para elevar el vehículo, el neumático, al ser flexible, puede estar aún apoyado a la calzada. Para comprobar si la rueda continúa manteniendo el peso del coche, el profesional ha aconsejado darle vueltas a la rueda, ya que, si gira, estará elevada correctamente.

"Y lo segundo que tienes que hacer es meter la rueda de repuesto que vayas a montar debajo del coche, al lado del gato, para que, si falla el gato y se te cae el coche, cae sobre la rueda de repuesto, pero no te cargas el coche ni te pillas las manos ni los pies, que es lo más peligroso", ha añadido el mecánico sobre esta problemática que, aunque es fácil de prevenir, si no se hace "te puede costar un disgusto".