La Feria de Abril 2026 tiene ya portada: una fusión del Pabellón de Portugal y el cenador de Carlos V

La Feria de Abril 2026 ha arrancado ya en pleno septiembre. El Ayuntamiento ha presentado este martes la propuesta ganadora de la portada de la próxima edición, que fusiona el Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 con el cenador de Carlos V, situado en el Real Alcázar. El autor de este proyecto es Davide Gambini, un joven arquitecto italiano que ya diseñó la de 2024 y que ha vuelto a triunfar "con un planteamiento clásico y equilibrado".

"En los últimos cinco años, los diseños ganadores han tomado elementos de la Expo del 29, una senda que he querido seguir con el Pabellón de Portugal", ha explicado Gambini durante el acto de presentación de la nueva portada de la Feria. "El segundo elemento de inspiración es el cenador de Carlos V, que he escogido por una efeméride de enorme relevancia: el 500 aniversario entre la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, que dio testimonio del papel de Sevilla como cruce de caminos, escenario de encuentros y ciudad abierta al mundo".

Así, según subraya este arquitecto nacido en Cisliano (Italia), la propuesta une dos dimensiones: "La vocación internacional y moderna de Sevilla, reflejada en la Exposición de 1929, y la memoria histórica y poética de un enlace real que convirtió a esta ciudad en protagonista de Europa". Y como elemento más destacado, la altura del cuerpo central, que es superior a la de las torres laterales, "algo que no se hacía desde 2019 y que otorga una monumentalidad serena y armónica al conjunto".

Un diseño "muy especial para los sevillanos"

"Davide, gracias por este regalo, por tu talento y por este diseño en el que se mezclan dos motivos centrales", ha agradecido el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, durante su intervención. "En el recuerdo está esa maravillosa portada que hiciste en 2024. La de 2026 no tiene nada que ver con aquella, pero estoy seguro de que será un diseño muy especial para todos los sevillanos y sevillanas", ha señalado Alés.

"Por nuestra parte, desde la Delegación de Fiestas Mayores nos vamos a poner a trabajar ya en esta magnífica portada para adecuar su diseño", ha anunciado el edil popular. "Aunque parece que está lejana en el tiempo, sin darnos cuenta ya tendremos la próxima edición ahí. Así que esperemos que todos y todas empecemos ya a paladear esa fiesta de la alegría y la ilusión que es nuestra Feria de Abril".