Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El robo de cable provoca nuevos retrasos en trenes AVE y media distancia entre Córdoba y Guadajoz

Una vez repuesto el material robado, se ha restablecido el servicio

Tren de alta velocidad en una imagen de archivo

Tren de alta velocidad en una imagen de archivo / EUROPA PRESS

El Correo

El Correo

CORDOBA

Los trenes de Alta Velocidad de larga y media distancia que circulan entre Córdoba y Guadajoz, en el municipio sevillano de Carmona, han registrado a primera hora de este martes 16 de septiembre retrasos por una avería en los sistemas de comunicación provocada por un robo de cable que ya ha sido solucionada.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, los trenes afectados por esta incidencia han experimentado retrasos medios de unos diez minutos.

Poco antes de las 08.00 horas, Adif ha informado de que "una vez repuesto el material robado se normalizan los sistemas y se restablece la circulación con normalidad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sevilla celebra el Día Mundial sin Coche con viajes gratuitos en el tranvía y los autobuses de Tussam
  2. El Gobierno descarta vender el centro comercial Plaza de Armas y busca 'operadores de nivel' para los locales vacíos
  3. Un turista viaja a Sevilla desde Bogotá y revela a los visitantes lo que deben saber antes de ir a la ciudad: 'No vengan sin saber esto
  4. La estación de autobuses de Plaza de Armas se renueva para dejar atrás los problemas de limpieza o seguridad
  5. Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
  6. El juez de los contratos de emergencia del SAS insiste a la Junta para que envíe la información del Hospital Militar
  7. La obra del Puente del Centenario entra en otra fase con más cortes de tráfico y el cierre del canal de navegación
  8. Las obras del metro refuerzan su seguridad para evitar daños a edificios entre Pino Montano y la Macarena

Una conocida marca de mayonesa se solidariza con el bar incendiado en Los Palacios: "Sentimos no haber estado allí"

Una conocida marca de mayonesa se solidariza con el bar incendiado en Los Palacios: "Sentimos no haber estado allí"

El robo de cable provoca nuevos retrasos en trenes AVE y media distancia entre Córdoba y Guadajoz

El robo de cable provoca nuevos retrasos en trenes AVE y media distancia entre Córdoba y Guadajoz

Las cámaras de la Cartuja multan en un año a 20.000 coches por incumplir la Zona de Bajas Emisiones

Las cámaras de la Cartuja multan en un año a 20.000 coches por incumplir la Zona de Bajas Emisiones

Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla

Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla

Más de 15.000 personas asisten al primer fin de semana del festival 'Patio+ Metrópolis'

Más de 15.000 personas asisten al primer fin de semana del festival 'Patio+ Metrópolis'

La estación de autobuses de Plaza de Armas se renueva para dejar atrás los problemas de limpieza o seguridad

La estación de autobuses de Plaza de Armas se renueva para dejar atrás los problemas de limpieza o seguridad

'Contra la trata no silencies tu voz': así es la campaña contra la explotación sexual y la trata de personas en Sevilla

'Contra la trata no silencies tu voz': así es la campaña contra la explotación sexual y la trata de personas en Sevilla

Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: "Esto es lo más importante de tu nómina y puedes estar perdiendo dinero"

Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: "Esto es lo más importante de tu nómina y puedes estar perdiendo dinero"
Tracking Pixel Contents