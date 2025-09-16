El robo de cable provoca nuevos retrasos en trenes AVE y media distancia entre Córdoba y Guadajoz
Una vez repuesto el material robado, se ha restablecido el servicio
Los trenes de Alta Velocidad de larga y media distancia que circulan entre Córdoba y Guadajoz, en el municipio sevillano de Carmona, han registrado a primera hora de este martes 16 de septiembre retrasos por una avería en los sistemas de comunicación provocada por un robo de cable que ya ha sido solucionada.
Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, los trenes afectados por esta incidencia han experimentado retrasos medios de unos diez minutos.
Poco antes de las 08.00 horas, Adif ha informado de que "una vez repuesto el material robado se normalizan los sistemas y se restablece la circulación con normalidad".
