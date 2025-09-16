Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un sevillano prueba el tradicional bocadillo de calamares en Madrid y se queda sin palabras con el precio: "Como para que se pierda"

El creador de contenido ha visitado uno de los lugares más emblemáticos de la capital de España

Sarai Bausán García

"Es absurdo". El creador de contenidos sevillano Miguel Ángel Cádiz Romero viajó hasta Madrid para disfrutar de sus monumentos, calles, cultura y, sobre todo, su gastronomía, lo que le llevó a probar su plato más emblemático, el bocadillo de calamares con mayonesa, momento en el que se quedó sin palabras por el precio de uno de sus ingredientes: "Esto es oro".

Así lo ha explicado el 'influencer' a sus miles de seguidores, a quienes ha mostrado sus andanzas por la capital probando sus lugares y sabores más castizos. De ese modo, el sevillano acudió a la Plaza Mayor y se dispuso a probar el reconocido bocadillo de calamares madrileño en uno de sus locales, el bar Los Arcos, donde pidió dos bocadillos "bien cargados".

"El precio para llevar es de siete euros con tu bebida y, en terraza, ocho euros con la bebida", ha señalado el creador de contenido. Un bocado que "no es una cosa del otro mundo", pero que ha asegurado que no está mal para el lugar en el que se encuentra y los precios que caracterizan a la capital: "Comer, comes bien".

La sorpresa de este sevillano al conocer el precio de la mayonesa en Madrid

Sin embargo, lo que sí le ha sorprendido ha sido la cuantía a pagar para poder disfrutar de un "sobrecito" de mayonesa, con 0,50 euros de precio, y de alioli, a un euro. "Como para que se pierda, esto es oro", ha señalado estupefacto. Además, ha recalcado indignado: "Me parece absurdo".

Tras abonar 24 euros por dos bocadillos, dos refrescos y las mencionadas salsas, el 'influencer' acudió a otro de los locales más reconocidos de la zona, la pastelería La Mallorquina, para degustar sus bambas de nata y sus reconocidas napolitanas de crema, tras lo que señaló: "Ha sido espectacular".

