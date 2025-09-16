The Champions Burger regresa a Sevilla para decidir la “Mejor hamburguesa de España”: esta es la fecha y los restaurantes que compiten

The Champions Burger, el mayor festival gastronómico del país, vuelve a Sevilla pero esta vez en busca de la “Mejor hamburguesa de España”. Desde febrero, el certamen ha recorrido 35 ciudades procedentes de 14 comunidades autónomas y ha alcanzado casi los tres millones y medio de visitantes, con un nivel de competición cada vez más exigente para las hamburgueserías y sus chefs y elevando el nivel en cada ciudad.

El festival regresa a Sevilla en la recta final del campeonato, tras la excelente acogida este verano de la edición Smash, donde asistieron más de 150.000 personas. Los visitantes podrán degustar burgers que apuestan por una fusión entre tradición e innovación, con carnes de origen certificado, panes artesanos y combinaciones sorprendentes. También habrá recetas más rompedoras que amplían la oferta gastronómica y consolidan la creatividad que define al festival.

Lugar y fecha

Del 25 de septiembre al 5 de octubre, el parque Magallanes se llenará del aroma de las brasas con la llegada de los food trucks, que encenderán sus planchas para competir por el título nacional.

José Morales, director de Comunicación de The Champions Burger, ha señalado que “necesitamos al público sevillano para ayudarnos a decidir cuál es la mejor hamburguesa de España. Su voto y su experiencia en The Champions Burger serán decisivos en esta recta final del campeonato. Confiamos en Sevilla”.

El público de Sevilla votará por la “Mejor hamburguesa de España”

En The Champions Burger, el protagonismo lo tiene el público. El sistema de votación es muy sencillo: tras probar cada burger, los visitantes solo tienen que escanear el código QR del ticket de compra y valorar el pan, la carne, los ingredientes, la presentación y la originalidad.

Entre los participantes en esta parada se encuentran: Muralla, Dak Burger, The Vicbros Burger, Godeo, Nola Smoke, Rico, El Tarantín Chiflado, Tokio, Vacarnal y Circo.

A estas hamburgueserías se suman seis restaurantes de la provincia de Sevilla: Wow (Camas) y Muerde (Dos hermanas); además de Street Food Burger, Locco Burger, Oculto y Funky Burger & Brunch, que son locales y buscarán conquistar a sus vecinos.

Para acompañar a las burgers, estarán los food trucks de Cheeck’s (un concepto especializado en pollo frito) e Ybarra (patatas fritas). Para los más golosos, habrá cuatro propuestas con dulce: pastelería Ioan (dónuts), Las Torres de Ciriaco (tartas de queso), Locopolo (helados) y Puto Café (expresos, cortados, americanos, té verde…).

La entrada es gratuita

De entrada gratuita, uno de los focos de atención será el espectacular pórtico de neones en la entrada, inspirado en las legendarias carreteras de Estados Unidos, que da la bienvenida a una experiencia gastronómica completa y que ya en la edición Smash se convirtió en uno de los rincones más fotografiados del certamen.

El recinto contará también con un espacio exclusivo para los restaurantes de los mejores influencers del país, que ofrecerán sus originales propuestas, pero no se las podrá votar: Moflete, del youtuber Joe Burger; The Ox, de Pablo Cabezali (Cenando con Pablo), y Hades, de Elías Dosunmu. También estará el restaurante Gottan Grill de Málaga, que se alzó con el título de “Mejor hamburguesa de España” y “Mejor hamburguesa de Europa” en 2024.

Una ruta histórica con más de 50 paradas

Tras el éxito de la pasada edición, con más de cuatro millones de visitantes y la participación de más de 100 hamburgueserías, The Champions Burger sigue batiendo récords y vuelve este año con una ruta que recorrerá, con sus diferentes formatos gastronómicos, más de 50 localidades entre febrero y diciembre, sumando nuevas paradas para responder a las peticiones del público.

La “Mejor hamburguesa de España” se conocerá a finales de año, en la última ciudad del tour, donde se desvelará quiénes son las 35 hamburgueserías que se enfrentarán por el título nacional.