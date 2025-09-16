La historia de Sevilla también está en el subsuelo: la cripta del Alcázar abre al público 2.000 años de su pasado

100 metros cuadrados bastan para explicar más de 2.000 años de historia de Sevilla. La cripta del Patio de Banderas del Real Alcázar ha abierto este martes al público las puertas hacia una parte su pasado, por el que se puede viajar a través de restos arqueológicos que abarcan desde el siglo IX antes de Cristo hasta el siglo XI. Hornos tartésicos, un edificio portuario, una galería de columnas de época romana, vestigios de un posible templo dedicado a la diosa Isis, evidencias del gran maremoto del siglo III que arrasó la Sevilla romana, restos visigodos de carácter posiblemente monacal o estructuras correspondientes al arrabal islámico y a la primera muralla del Alcázar. Es el resultado de la finalización de las excavaciones realizadas entre 2008 y 2014 en este espacio arqueológico, que ha permanecido cerrado hasta ahora.

Estos hallazgos ya son visitables desde la primera visita guiada que ha tenido lugar este martes a las 10.30 de la mañana, una vez la cripta ha sido presentada por el alcalde, José Luis Sanz, junto a Ana Jáuregui, gerente del Alcázar, y y el arqueólogo Miguel Ángel Tabales. Semanalmente habrá tres sesiones, martes, jueves y sábados, a las 10.30 horas. Es la primera vez que se ofrecerá una visita estructurada a este espacio, ya que hasta ahora se había reservado exclusivamente a la investigación arqueológica. Por su tamaño limitado, el aforo es de un máximo de 15 personas y con acceso gratuito para nacidos o residentes en Sevilla. Eso sí, los dos próximos meses ya están llenos: reservas agotadas.

Apertura de la cripta del Patio de Banderas del Real Alcázar / Jorge Jiménez

Estructuras de hasta tres metros de altura y otros seis de amplitud permiten tener una amplia visión de todos los restos. "Es un espacio pequeño, humilde, pero elocuente y significativo. No es una cripta grande pero el discurso es positivo y diacrónico. Es un almacén en toda regla", ha explicado Miguel Ángel Tabales. Para este arquitecto, "estos restos reflejan el proceso de destrucción que vivió la ciudad con el agua marina, visitar esta cripta es visitar casi 3.000 años de historia de Sevilla". No destaca nada en concreto, prefiere hablar del conjunto, aunque es imposible obviar "las dimensiones de los muros romanos de dos o tres metros" o las columnas.

"En apenas unos metros, la cripta del Patio de Banderas concentra la historia completa de Sevilla. Desde los tartessos hasta el mundo romano, desde la Sevilla visigoda hasta el nacimiento del Alcázar islámico. Pocas ciudades en el mundo pueden presumir de algo semejante", ha destacado por su parte el alcalde sobre un hito que "forma parte de un programa de hace dos años con una serie de actuaciones en materia de restauración, conservación y mantenimiento".

Apertura de la cripta del Patio de Banderas del Real Alcázar / Jorge Jiménez

Además de los 100 metros cuadrados visitables, hay otros 800 metros cuadrados excavados que "es complejo" que se puedan ver por parte del público, aunque según la gerente del Alcázar se encuentra "dentro de la hoja de ruta" y la mayor parte de restos arquelógicos que no están allí se enseñarán en una zona expositiva.

Más de 17 actuaciones en el Alcázar

José Luis Sanz ha aprovechado para hacer un repaso de las más de 17 actuaciones que se están haciendo en el Alcázar. "Estamos llevando a cabo la mayor inversión en décadas para recuperar, conservar y poner en valor este patrimonio, con más de 10 millones de euros invertidos en restauración, conservación y mejoras", ha afirmado el alcalde.

Apertura de la cripta del Patio de Banderas del Real Alcázar / Jorge Jiménez

Entre las principales intervenciones están la restauración integral del Patio de las Doncellas, la conservación de carpinterías históricas, la implantación de sistemas contra la humedad estructural, la recuperación de fuentes y jardines con criterios de sostenibilidad, la rehabilitación de espacios singulares como el Cenador de Carlos V o la Casa del Inglés, proyectos museográficos, instalaciones de líneas de vida, la restauración de la estatua de Mercurio, la fachada del Apeadero y otras actuaciones de seguridad y conservación preventiva en todo el conjunto.