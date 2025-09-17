Un abogado usa en Sevilla la imputación de García Ortiz para asegurar que la Fiscalía no es imparcial en un asesinato

La primera sesión del juicio por el crimen de Torreblanca se alargó hasta casi las tres de la tarde de este miércoles. Tras la constitución del jurado popular encargado de juzgar el caso y la lectura de los escritos de calificación, llegó el turno de que la fiscal y los letrados realizaran las alegaciones previas. Durante las mismas, la representante del Ministerio Público explicó a los miembros del tribunal quiénes estaban sobre el estrado y sus distintos papeles, apuntando que el de la fiscalía era ser objetivo e imparcial y en esta ocasión iba a acusar a tres personas como presuntos coautores de un delito de asesinato.

Manuel Fernández Poyatos, abogado penalista defensor de uno de los acusados, rebatió esta afirmación de imparcialidad cuando le llegó el turno. Lo hizo para tratar de convencer a los miembros del tribunal popular de lo contrario, de que el Ministerio Fiscal tomaría parte en este caso como acusación. El letrado aseguró que no existía tal imparcialidad y le dijo a la representante del ministerio público que, como botón de muestra, "su fiscal general" está imputado actualmente por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso.

Una vez finalizadas las cuestiones previas, el presidente del Tribunal, el magistrado Rafael Díaz Roca, le reprochó al letrado estas palabras. Concretamente, le reprendió porque había dicho a la fiscal que Álvaro García Ortiz era "su fiscal general". "Es nuestro fiscal", reprendió Díaz Roca a Fernández Poyatos, para dejarle claro que es de todos los ciudadanos y no de los fiscales únicamente, recordándole que la mención no venía al caso. El letrado aseguró que lo hizo para rebatir la exposición de objetividad e imparcialidad realizada por la fiscal y finalizó: "Lo que quiero decir es que el único imparcial es su señoría". Díaz Roca zanjó: "Les ruego que esos comentarios los dejen para fuera".

El Supremo reduce la fianza al fiscal general

Cabe recordar que el caso en el que se investiga al fiscal general continúa. Recientemente, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha reducido a 75.000 euros la fianza impuesta a García Ortiz para que, en caso de ser condenado por un delito de revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador pareja de Isabel Díaz Ayuso, pueda hacer frente a la responsabilidad civil.

Anteriormente, el fiscal general del Estado había presentado el aval de 150.000 euros que se le había exigido en un principio. Según confirmaron fuentes de la fiscalía a EL PERIÓDICO a la par se había ultimado la presentación de un recurso directo de apelación ante la Sala de lo Penal del alto tribunal contra esta medida cautelar.

Por su parte, la defensa de González Amador pedía que se incrementara a 300.000 euros la fianza por el daño reputacional sufrido. Entiende que informar del pacto que su defensa ofreció a la Fiscalía por un fraude a Hacienda ha provocado que se le haya llamado en repetidas ocasiones "delincuente confeso".