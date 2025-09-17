Arrancan las obras de mejora en los ascensores de la estación de Renfe de Bellavista
El objetivo es minimizar las averías ocasionadas por la humedad y las altas temperaturas
Renfe ha arrancado desde este miércoles las obras de adecuación de castilletes de ascensores y otras actuaciones complementarias en la estación de Bellavista. El objetivo de estos trabajos de adecuación de los castilletes de los ascensores, con un presupuesto asciende a 108.957,34 euros, es minimizar las averías y consecuentes molestias al viajero ocasionadas por las altas temperaturas y humedades que afectan al correcto funcionamiento de los equipos de elevación.
La estación de Bellavista, integrada en las líneas C-1 (Lora del RíoSevilla-Santa Justa-Utrera-Lebrija) y C5 (Benacazón-Sevilla-Santa Justa-Dos Hermanas), es un punto estratégico para la movilidad metropolitana, al ofrecer también servicios de Media Distancia de la relación Sevilla-Cádiz. Se trata de una estación accesible, conectada con la red de autobuses urbanos e interurbanos y equipada con aparcabicis.
Tratrabajos similares ya se han llevado a cabo recientemente en las estaciones de Jardines de Hércules, Dos Hermanas, Los Rosales y Lora del Río, y próximamente se realizarán en Virgen del Rocío, San Jerónimo y La Rinconada.
