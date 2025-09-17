Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrancan las obras de mejora en los ascensores de la estación de Renfe de Bellavista

El objetivo es minimizar las averías ocasionadas por la humedad y las altas temperaturas

Estación de tren de Bellavista

Estación de tren de Bellavista / Renfe

Renfe ha arrancado desde este miércoles las obras de adecuación de castilletes de ascensores y otras actuaciones complementarias en la estación de Bellavista. El objetivo de estos trabajos de adecuación de los castilletes de los ascensores, con un presupuesto asciende a 108.957,34 euros, es minimizar las averías y consecuentes molestias al viajero ocasionadas por las altas temperaturas y humedades que afectan al correcto funcionamiento de los equipos de elevación.

La estación de Bellavista, integrada en las líneas C-1 (Lora del RíoSevilla-Santa Justa-Utrera-Lebrija) y C5 (Benacazón-Sevilla-Santa Justa-Dos Hermanas), es un punto estratégico para la movilidad metropolitana, al ofrecer también servicios de Media Distancia de la relación Sevilla-Cádiz. Se trata de una estación accesible, conectada con la red de autobuses urbanos e interurbanos y equipada con aparcabicis.

Tratrabajos similares ya se han llevado a cabo recientemente en las estaciones de Jardines de Hércules, Dos Hermanas, Los Rosales y Lora del Río, y próximamente se realizarán en Virgen del Rocío, San Jerónimo y La Rinconada.

