La Guardia Civil esclarece una estafa por el método 'hijo en apuros' en Bollullos de la Mitación
Entre los dos investigados hay un menor de edad
El Equipo@ de la Guardia Civil de Sevilla ha esclarecido una estafa a través del método conocido como hijo en apuros, relacionando en calidad de investigado a dos personas, una de ellas menor de edad.
Este tipo de fraude consiste en la suplantación de identidad de un familiar cercano, habitualmente un hijo o una hija, con el objetivo de manipular emocionalmente a la víctima y lograr que realice transferencias bancarias urgentes a cuentas controladas por las personas autoras del engaño.
Las investigaciones se iniciaron cuando una vecina de la localidad sevillana de Bollullos de la Mitación fue contactada por mensajería instantánea por una persona que se hizo pasar por su hija, solicitándole dinero de forma urgente para resolver un supuesto problema.
La víctima, convencida por el engaño, realizó un total de ocho transferencias e ingresos en efectivo por un importe total de 9.680 euros a varias cuentas bancarias abiertas online a nombre de los presuntos autores.
Tras tener conocimiento de la estafa, la víctima lo puso en conocimiento de la Guardia Civil, iniciando la investigación el Equipo@ de la Comandancia de Sevilla.
En la investigación se han analizado evidencias digitales, rastreo de movimientos bancarios, visionado de grabaciones de seguridad, contando con la colaboración con entidades financieras y operadoras de telecomunicaciones.
Los agentes lograron bloquear 950 euros del dinero estafado, que quedaron retenidos en las cuentas receptoras, evitando así la pérdida total del dinero transferido. El resto de los fondos fue retirado en efectivo poco después de los ingresos.
La investigación ha permitido identificar a los autores de los hechos, un varón y una menor de edad, que operaron conjuntamente para la retirada de los fondos. Ambos han sido investigados como presuntos autores del delito. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Sanlúcar la Mayor y a la Fiscalía de Menores de Sevilla.
Recomendaciones
La Guardia Civil ha emitido una serie de recomendaciones para no caer en la estafa del hijo en apuros:
- Desconfíe de mensajes o llamadas urgentes que soliciten transferencias de dinero, incluso si parecen proceder de familiares.
- Verifique siempre la identidad de la persona que solicita ayuda, contactando directamente con su familiar por otros medios.
- No facilite datos personales ni bancarios a través de mensajes o llamadas de origen desconocido.
- Ante la mínima sospecha, contacte con su entidad bancaria y denuncie los hechos ante la Guardia Civil.
- La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de fraudes y pone a disposición de la ciudadanía sus canales de atención para cualquier consulta o denuncia.
