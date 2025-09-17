Un ‘influencer’ se propone comer en los tres bares más emblemáticos de Sevilla con solo 10 euros y no se cree el resultado: "Espectacular"

Comer en tres de los bares más emblemáticos de toda Sevilla con un único billete de 10 euros. Esta ha sido la compleja tarea que se ha propuesto un creador de contenido sevillano para mostrar los mejores platos de estos establecimientos y que le ha llevado a recorrer los principales enclaves del centro de la capital hispalense.

"Hoy me propuse recorrer tres bares emblemáticos del centro de Sevilla con un billete de 10 euros y el resultado ha sido espectacular", ha señalado el 'influencer' conocido como Álex 'el tapitas', que ha mostrado a sus miles de seguidores su ruta culinaria por las entrañas de Sevilla.

Un recorrido gastronómico que ha arrancado en Casa Morales, uno de los locales más tradicionales de Sevilla, fundado en 1850 y ubicado junto a la Catedral, en la calle García de Vinuesa. "Empezamos por su plato más legendario, la carrillada en salsa, un clásico sevillano de esos que saben a tradición", ha señalado el creador de contenido.

Un plato "exquisito" en un sitio "emblemático" de la capital hispalense que el joven ha podido degustar por 3,50 euros. Un entorno que mantiene la esencia de las tabernas tradicionales sevillanas y que arrancó como tienda y bodega de vinos de Valdepeñas, pero que en la actualidad se ha convertido en un referente gastronómico de Sevilla.

Comer en el centro de Sevilla por menos de 10 euros: el reto de este 'influencer' sevillano

El siguiente establecimiento que compone esta ruta ha sido Casa Moreno, uno de los lugares "favoritos de Sevilla de toda la vida" de este 'influencer' gracias a sus "botellines helados y montaditos a 2,50 euros". Un negocio que abrió sus puertas en 1945 como tienda de ultramarinos y que incorporó una pequeña barra para que los clientes, principalmente mujeres, pudieran disfrutar de un aperitivo mientras hacían la compra.

Una esencia que mantiene hoy en día a través de sus paredes llenas de latas de conservas, tarros de encurtidos, sacos de legumbres y vitrinas repletas de quesos, embutidos y chacinas, así como en el cuidado sabor de sus montaditos, como el de chorizo picante con cabrales, el escogido en este lugar por el creador de contenido. "Es un espectáculo entre dos rebanadas de pan", ha señalado el joven. A lo que ha añadido: "Tiene un sabor intenso que nunca falla".

La ruta de este creador de contenido por los bares más emblemáticos del centro de Sevilla

Y para finalizar este trayecto por la Sevilla más tradicional y sabrosa, el sevillano ha escogido el Bar Donald, un "clasicazo de Sevilla" situado en la calle Canalejas que cautiva a sevillanos y visitantes desde sus inicios en la década de los 70. "Ha ganado miles de premios por esta ensaladilla clásica a 3,50 euros", ha afirmado el joven. Además, ha recalcado: "Que sepas que no has visto Sevilla sin probar esta ensaladilla".

La intención del joven al comenzar esta andadura era lograr comer en tres de los locales más emblemáticos del centro de Sevilla por menos de 10 euros, una gesta que logró con holgura, al degustar sus principales platos por 9,50 euros en total: "Las bebidas no las he incluido en la ruta porque cada uno tiene sus preferencias (cerveza, refresco, vino…), y así el presupuesto se centra únicamente en la comida".