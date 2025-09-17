Un instituto de Montequinto arranca el curso sin autobuses: "Más de 70 alumnos caminan casi una hora para ir a clase"

El IES María Galiana, ubicado en el barrio de Montequinto (Dos Hermanas), ha arrancado el curso escolar sin la nueva ruta de autobuses que tenía autorizada para los alumnos procedentes de Entrenúcleos y la urbanización San Federico de Echajui. Como consecuencia, más de 70 estudiantes están afectados, y algunos de ellos "se han visto obligados a caminar más de cuatro kilómetros" para llegar hasta el centro educativo.

El curso 2025-2026 no ha comenzado como esperan los padres y alumnos de este instituto del barrio nazareno. Según denuncian las familias, "la falta de previsión en la contratación del servicio" por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, "ha dejado sin autobús a unos 75 estudiantes". "El transporte debía comenzar a operar con el inicio de curso, pero aún no se han asignado los vehículos necesarios y hay alumnos que tienen que caminar casi una hora", apunta el AMPA en un comunicado.

"Este año, por primera vez se han matriculado adolescentes de Entrenúcleos y San Federico de Echajui porque allí no hay institutos. Lo que sucede es que no están cerca, entonces solicitamos en su día los autobuses", explican fuentes del AMPA a este periódico, que insisten en que necesitan dos autobuses, uno mediano y otro de 55 alumnos.

Por su parte, el delegado de Educación del Ayuntamiento de Dos Hermanas, rafael Rey, condena la situación de estos padres y alumnos afectados: "Nos vamos a poner en contacto con el servicio de Planifición de la Delegación Territorial para que nos den una explicación porque entendemos que es un tramite administrativo y que la licitación está en manos de la agencia pública". Ante este escenario, ni los padres ni el propio Consistorio saben qué día los autobuses llegarán a la parada.

Un "riesgo" para la seguridad

Esta situación, de acuerdo con las familias de los menores, está generando una "gran preocupación", especialmente por las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral. Pero el problema "va más allá de la organización doméstica": parte del alumnado ha tenido que recorrer más de cuatro kilómetros a pie estos dos días, "cruzando zonas en obras, sin iluminación y con tráfico pesado, lo que representa un riesgo para su seguridad".

Desde el AMPA "El Parque" advierten que algunos estudiantes, de entre 12 y 17 años, deben salir de sus casas aún a oscuras antes de las 7:30 de la mañana para llegar al centro, "en ocasiones caminando más de una hora". En el caso de la urbanización Echajui, el acceso al instituto implica recorrer la carretera SE-9019, actualmente en obras, sin arcén ni iluminación, lo que consideran “un itinerario impracticable”.

Por el momento, más de 70 alumnos han comenzado el curso sin autobuses. Por ello, desde el AMPA han presentado una reclamación en la Delegación Territorial de Educación. "Sabemos que los que han metido la pata aquí son los de la APAE, pero es responsabilidad de la delegación", remarcan.

Además, padres y madres lamentan que ante las llamadas y mensajes a la delegación y a la consejería, no han obtenido respuesta. "Hemos estado llamando desde el viernes y nada, necesitamos que nos den información", reclaman.

Una ruta que se reclamaba desde 2023

La AMPA recuerda que llevan pidiendo esta ruta de transporte desde octubre de 2023 al Servicio de Planificación y Escolarización de la Delegación Territorial, sin obtener respuesta efectiva hasta este curso, y, aun así, el servicio no ha comenzado a prestarse.

“Exigimos a las administraciones competentes que garanticen el acceso seguro y en igualdad de condiciones a la educación para nuestros hijos, igual que ocurre en otros institutos de Montequinto que sí disponen de transporte escolar”, denuncian desde la asociación.

Asimismo, han anunciado que iniciarán protestas y medidas de presión hasta que se resuelva la situación.