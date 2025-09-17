El gran proyecto de la Fábrica de Vidrio se complica: costará 4 millones más y los fondos europeos peligran

Un gran contenedor cultural y un centro de mayores. Ese es el plan que tiene el Ayuntamiento de Sevilla para dos naves de la Fábrica de Vidrio, un edificio industrial en desuso desde finales del siglo XX. Las obras de rehabilitación de este espacio contaban hace unos meses con una inversión del Consistorio de 3,5 millones de euros y otros 2,6 provenientes de fondos europeos. Pero todo esto ha cambiado: ahora el Gobierno de José Luis Sanz tiene que aportar cuatro millones de euros más, y aquella subvención Next Generation que sufragaba una parte de la intervención está en riesgo.

De hecho, en el pleno municipal de este próximo jueves se someterá a votación "aprobar inicialmente una modificación presupuestaria para asignar un crédito extraordinario por importe de 4.296.530,29 euros", así como "una modificación del Anexo de Inversiones de los presupuestos de la Gerencia de Urbanismo". Todo apunta a que saldrá adelante: en la última comisión de Urbanismo, celebrada este lunes, esta propuesta contó con el voto favorable de PP y las abstenciones de Vox, PSOE y Con Podemos-IU.

Una vez se apruebe de manera definitiva, habrá 10.280.101,29 euros (IVA incluido) para recuperar las naves 1 y 4 de este inmueble situado en la avenida de Miraflores. Según el proyecto planteado, la primera de ellas se convertirá en un gran contenedor multifuncional con una zona expositiva vinculada a la historia de la Fábrica de Vidrio y a sus procesos productivos y su implicación en el barrio. Por su parte, en el otro sector se levantará un centro de mayores con talleres formativos, biblioteca, salas de fisioterapia y lugares de reunión y de estancia.

De 3,2 a 7,6 millones de euros

En un principio, el Ayuntamiento de Sevilla tenía planificado aportar a esta rehabilitación 3,2 millones de euros. Sin embargo, en la Junta de Gobierno local del pasado junio se acordó ampliar la inversión municipal en 324.828,24 euros más. Así, esos 3,2 millones que ponía encima de la mesa el Consistorio se convirtieron en 3,5, y el presupuesto total -contando con la ayuda Next Generation- ascendía a algo más de seis millones de euros.

Aunque la contribución del Ayuntamiento -y por tanto, el presupuesto total- ha caducado bien pronto. El Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación de la antigua Fábrica de Vidrios de la Trinidad, elaborado por una empresa externa, ha estimado el coste de los trabajos en 10,2 millones de euros. O lo que es lo mismo: hacen falta otros cuatro más. De ahí que, si finalmente se aprueba en el pleno ese crédito extraordinario, el Consistorio habrá pasado de sufragar 3,2 a 7,6 millones de euros.

Tal como consta en el expediente elevado al pleno, "el crédito extraordinario de 4.296.530,29 euros es equivalente al incremento de la aportación municipal a realizar en la actuación de Rehabilitación de la antigua Fábrica de Vidrios de la Trinidad". Todo ello, después de que el proyecto de ejecución, "redactado con asistencia externa", cifrara en 10,2 millones de euros el importe total de las obras. A preguntas de El Correo de Andalucía, desde el Gobierno presidido por José Luis Sanz no detallan a qué responde esta subida.

Los fondos europeos, en peligro

Para acometer este proyecto, el Consistorio recibió 2.624.850 euros de fondos europeos. Una ayuda correspondiente al programa Next Generation que sin embargo supeditaba su concesión a una fecha límite de finalización: el 31 de marzo de 2026. Justo por eso en la Junta de Gobierno local del pasado junio, además de elevar la aportación municipal, se redujo el plazo de ejecución de 18 meses a 12.

Desde el Ayuntamiento se limitan a señalar que "el proyecto aún va en plazo", sin aclarar si se ha pedido alguna prórroga para retrasar la fecha tope. De no haberse solicitado, "la citada obra de rehabilitación debe encontrarse recepcionada, sin reparos," el próximo 31 marzo, según deja claro uno de los expedientes de la actuación. Es decir: la reforma tendría que estar terminada en seis meses si no se quieren perder los 2,6 millones de fondos europeos.