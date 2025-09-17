Una "tragedia de Shakespeare" en Torreblanca: el Yaki reconoce que disparó al Tapón tras una pelea por sus hijos

El Yaki disparó al Tapón el 19 de noviembre de 2022 en Torreblanca (Sevilla), así lo confesó el mismo. Lo hizo desde la casa familiar, donde según el Ministerio Fiscal estaban apostados con escopetas en el porche y la azotea él y sus dos hermanos, esperando a la víctima, que iba a regresar al domicilio del primero. Allí, momentos antes, ambos protagonistas habían mantenido una discusión por la relación de pareja fraguada entre sus hijos. El Tapón falleció en 2023 tras un año ingresado en el hospital por el coma que le produjeron las heridas de aquel suceso.

Este miércoles ha comenzado en la Audiencia Provincial de Sevilla la primera sesión de un caso, que un jurado popular se encargará de enjuiciar. Están acusados como coautores el Yaki y dos de sus hermanos por presuntamente haber disparado al Tapón. Los tres acusados se encuentran en prisión provisional desde marzo de 2023 y la fiscalía pide para cada uno de ellos 20 años de cárcel por un delito de asesinato, año y medio por un ilícito de tenencia de armas cortas y otros 9 meses por tenencia ilícita de armas largas. El Ministerio Público ha catalogado lo ocurrido de "auténtica cacería".

Las acusaciones particulares, ejercidas por los padres y la pareja del finado en el momento de los disparos y madre de seis de sus ocho hijos, han pedido que se cataloguen los hechos de manera similar. Sin embargo, la primera pidió 25 años por el delito de asesinato y la segunda 22 años y seis meses. Además, se le reclaman a los acusados alrededor de un millón de euros en indemnizaciones.

Por su parte, los tres acusados, hermanos entre sí, estuvieron defendidos por tres letrados distintos. El letrado encargado de representar al Yaki afirmó que su representado ya había reconocido haber disparado contra el Tapón cuando este se dirigía a su casa tras una pelea en la que le había amenazado. Sin embargo, cambió el relato de los hechos expuesto por las acusaciones y el Ministerio Fiscal. Dijo que su cliente pensaba que el Tapón llegaría a su casa "armado o con más personas" y por eso su cliente "se refugió, cogió armas y se preparó para lo que viniese".

Aseguró que el finado llegó al lugar de los hechos con la ventanilla bajada y que durante el juicio se demostrará que iba armado y que disparó desde dentro de su vehículo. Esta defensa, además, aseguró que el Yaki "no es un asesino", sino que se le llegó a buscar como culpable de un "homicidio", tipo penal en el que catalogó lo ocurrido.

"Una tragedia de Shakespeare"

Los otros dos acusados son los hermanos del Yaki. En la sala, el letrado Manuel Fernández Poyatos, en representación de M. J., expuso que lo ocurrido "parece una tragedia de Shakespeare". "Eso es lo que subyace", afirmó el letrado, que aseveró que se habían aplicado leyes gitanas que iban a explicar "algunas cosas que aquí van a acontecer".

Fernández Poyatos apuntó que el Yaki y su familia tienen "miedo" a la otra familia. Tras lo sucedido "les quemaron las casas". Por eso asegura que su representado se refugió "en casa de su suegro, al lado de la comisaría de Sevilla Este". Por todo ello, aseguró que su representado "no es culpable".

En el mismo sentido se mostró la letrada Mónica Gallardo, representante del tercer hermano. "No estaba allí, no participó". Haciendo alusión nuevamente a las leyes gitanas, apuntó que "si uno hace algo lo paga la familia". Por eso su representado "tuvo que irse de la barriada, porque entraron en su casa y le metieron fuego por venganzas que no le afectan". Además, aseguró que su cliente no huyó de la justicia, sino que tuvo que cambiar su domicilio por lo ocurrido, pero "estaba trabajando en el campo". "Que ha habido un problema en su familia, sí, pero este señor no participó, no estaba".

Las sesiones de este caso se darán a lo largo de todo este mes. Esta misma semana se llevarán a cabo diferentes testificales.