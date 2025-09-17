Una promotora levantará dos edificios con 186 viviendas en San Jerónimo junto a la Agencia Espacial Española

El barrio de San Jerónimo sigue sumando la construcción de nuevas viviendas. Después de que el Pleno diera luz verde a 700 pisos (280 VPO) el pasado mes de diciembre en los terrenos de la antigua fábrica de Cross, el próximo jueves tiene previsto aprobar el estudio de detalle para construir dos bloques de edificios en la calle Marruecos, en la zona de influencia de la Agencia Espacial Española y junto al Monasterio de San Jerónimo y el cementerio de los ingleses, un camposanto que suma más de 170 años de historia.

El desarrollo residencial será llevado a cabo por Arqura Homes, que prevé levantar dos edificios -de cinco y seis plantas, respectivamente-, que albergarán 186 nuevas viviendas en una superficie de más de 10.300 metros cuadrados con una edificabilidad máxima de 15.784. "Manteniendo la edificabilidad asignada por el planeamiento a la parcela, se propone concentrar la edificación hacia el oeste en forma de U, con una altura de 6 plantas a la calle Larache y de 5 plantas en la zona más próxima al Monasterio de San Jerónimo", indica. El fondo de activos bamcarios cuenta con otras promociones en Sevilla, como la que realiza en la Fábrica de Vidrio o en el barrio de Entrenúcleos de Dos Hermanas.

El distrito en el que se ubica, detalla el estudio, "es uno de los de más alto índice de habitantes por vivienda y está algo por encima de la media respecto a densidad de viviendas por hectáreas de Sevilla". Por otro lado, subraya, "es de los distritos con más cantidad de espacios libres de áreas de juegos y parques urbanos de la ciudad".

Una parcela sin actividad

En cualquier caso, hace hincapié en que el estado de la mayoría de las edificaciones colindantes a la parcela es bastante deficiente, "presentando graves deterioros debido a su antigüedad y mal estado de conservación". Actualmente, indica el estudio, la parcela se encuentra vallada y sin actividad alguna en su interior.

Hay que recordar que la Junta de Gobierno aprobó inicialmente este estudio de detalle el pasado mes de abril. Durante el proceso, detalla el expediente al que ha tenido acceso este periódico, la Federación de Ecologistas en Acción-Sevilla presentó en mayo a la Gerencia de Urbanismo un escrito de alegaciones en el que exponía "la obligación de publicar el documento técnico completo y el correspondiente expediente en la página web del Ayuntamiento o en su portal de transparencia". En el acuerdo que va al Pleno de este jueves, se plantea el acuerdo de desestimar este recurso, así como aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela.

Otros desarrollos en la zona

Junto a la calle Marruecos, donde se levantarán estas viviendas, la Gerencia de Urbanismo aprobó hace poco menos de un año la construcción de un hotel de 186 habitaciones en la vecina calle Cataluña, donde está previsto un edificio de nueva construcción, de cuatro plantas sobre rasante y una quinta de sótano.

La ubicación del nuevo hotel, en la calle Cataluña, será de gran importancia por el crecimiento de la actividad aeroespacial en el barrio. A menos de 10 minutos andando se encuentra la Agencia Espacial Española. Concretamente, en el edificio CREA, en el número 6 de la calle José Galán Merino.

También están al lado las naves de Renfe, sede de la incubadora de empresas aeroespaciales de Sevilla, que atraerá en los próximos años compañías emprendedoras en material espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Por otro lado, Urbanismo autorizaba el pasado mes de enero la construcción de un edificio de ocho plantas con 133 nuevas viviendas en este barrio en los suelos denominados DMN-05 Arteferro-Citroën, una zona de San Jerónimo que anteriormente fue ocupada por instalaciones industriales.