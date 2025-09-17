Sólo 5.000 viviendas turísticas de Sevilla tienen autorización para anunciarse en las plataformas

La puesta en marcha del nuevo registro estatal de viviendas turísticas ha supuesto un nuevo filtro en la oferta existente en Sevilla, una de las ciudades con un parque dedicado al alquiler turístico más amplio de España. Así, según los datos facilitados por el Ministerio, en estos momentos sólo 4.380 pisos disponen del certificado que acredita el cumplimiento de todos los requisitos una vez comprobados por parte del Colegio de Registradores de la Propiedad y otros 466 están en revisión y, por tanto, disponen de una autorización provisional para el desarrollo de la actividad. Además, hay 2.289 solicitudes denegadas.

Esto supone que la mitad de las viviendas turísticas dadas de alta en el registro andaluz, un total de 9.769, no han cumplido con los requisitos establecidos por el Ministerio de Vivienda en el decreto por el que reguló la creación del registro estatal y, por tanto, no pueden anunciarse ya en plataformas como Airbnb o Booking. Aunque sigan siendo 'legales' a efectos autonómicos quedan excluidas.

Según los datos del propio Ministerio, hay 2.289 viviendas turísticas de Sevilla que han intentado darse de alta en el registro y sin embargo no han obtenido la certificación que se expide tras comprobar sus datos por parte del Colegio de Registradores de la Propiedad. En estos casos sus licencias no han sido anuladas pero se ha realizado una comprobación de sus datos y se ha constatado que no se ajustaban a las exigencias de la normativa municipal y autonómica. Asimismo, hay otras tantas que ni siquiera han iniciado los trámites obligatorios desde el pasado 1 de julio.

Viviendas sin difusión en plataformas pero legales

Todas estas viviendas que no pueden ofertarse en las principales plataformas siguen, en cualquier caso, dadas de alta en el registro de turismo andaluz y, por tanto, con su licencia y su número de autorización autonómico para alquilar.

La cifra de 9.769 viviendas turísticas dadas de alta en Sevilla en el registro andaluz tiene ya descontadas aquellas en las que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han detectado irregularidades o incumplimientos de la normativa. En total, en el caso de Sevilla se han suspendido 1.067 una cifra inferior a las 1.280 anuladas en Málaga pero por encima de las 988 de Granada y las 471 de Cádiz.

El registro andaluz que existe en la comunidad autónoma desde 2015 refleja que hay un total de 150.454 viviendas de uso turístico dadas de alta y, por tanto, con los permisos en regla para ser alquiladas por parte de visitantes. Sin embargo, el registro oficial del Ministerio, que desde este verano es una condición necesaria para anunciarse en plataformas como Airbnb o Booking, dispone de 52.598 viviendas dadas de alta, 6.154 en análisis y 16.740 que no han sido aceptadas una vez comprobados sus expedientes.

El alcalde descarta una moratoria

La difusión de los datos de las viviendas turísticas que se han quedado fuera del registro estatal y especialmente las 2.289 solicitudes rechazadas (la cifra más alta de España) han generado un debate político en el Ayuntamiento. La oposición ha requerido al gobierno municipal que ejecute una moratoria de tres años en la concesión de nuevas licencias aprovechando la vía abierta por la Junta de Andalucía en el decreto de medidas urgentes.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, volvió a descartar que esa vía sea una opción para Sevilla: "Cuando el anterior equipo del gobierno modificó el artículo del PGOU, que podía haber decretado esa moratoria, no lo hizo, y no se puede modificar el mismo artículo. Fuimos la primera capital andaluza que limitó las licencias de vivienda de uso turístico (VUT) en algunas zonas de la ciudad, fundamentalmente el casco histórico y Triana".