Transportes
El Aeropuerto de Sevilla ampliará su zona de aparcamientos y el control de seguridad para ganar capacidad
El plan de inversiones de Aena durante el quinquenio 2027-2031 incluye además otras actuaciones como la construcción de un nuevo edificio destinado a la extinción de incendios o la renovación de la climatización
El Aeropuerto de Sevilla recibirá nuevas inversiones entre 2027 y 2031 con el objetivo de acometer mejoras en sus instalaciones y ganar en capacidad operativa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves la mayor inversión de la historia para los aeródromos españoles, que se eleva a los 12.888 millones de euros.
Aunque en estos momentos se desconoce cuánto de ese montante irá destinado a Sevilla-ya que se trata de una propuesta- sí se sabe las actuaciones a la que irá destinado. Según ha detallado el Aeropuerto hispalense, la ampliación de la zona de aparcamientos y del control de seguridad son algunas de ellas. Precisamente esto último es "fundamental para ganar capacidad operativa" en sus instalaciones, uno de los asuntos que más preocupan, ya que se ganará "agilidad" en el tránsito de los viajeros. En cuanto al parking, el aeropuerto dispone de en torno a 3.000 plazas de aparcamiento, a las que sumaron el pasado febrero 600 de la nueva instalación gestionada por Aussa.
Por otro lado, está prevista la construcción de un nuevo edificio destinado al Servicio de Extinción de Incendios, mientras que, por otro lado, se llevarán a cabo actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal, como la renovación de la climatización y PCI, los accesos de llegadas, la nueva pasarela de embarque 10 y 11, la renovación aseos, la plataforma de gestión energética o la nueva sala VIP. También se destinará a un simulador de fuego y a un plan fotovoltaico.
En tramitación
"Tras el exhaustivo análisis de los técnicos de Aena, que es la empresa aeroportuaria más grande del mundo por número de pasajeros y por capitalización bursátil, los 46 aeropuertos y 2 helipuertos de Aena en España recibirán las inversiones que precisen para, como hasta ahora, cumplir todos los requisitos de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental", han subrayado desde el Aeropuerto de Sevilla.
Esta propuesta se presentará en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de cada comunidad, integrado por representantes de administraciones de ámbito nacional y local y de los sectores económico y social. Finalizado el proceso de consultas, la propuesta de inversiones se integrará en la propuesta de Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria 2027-2031 (DORA) para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva del Consejo de Ministros.
Hay que recordar que en el anterior quinquenio (2022-2026) el proyecto contempló la reforma y ampliación del edificio terminal y de la central eléctrica y el recrecido de la pista de vuelo del aeródromo sevillano.
