El alcalde promete "mejoras" para los toldos de la avenida de la Constitución: "No me gustan, los árboles sí"

El alcalde de Sevilla ha vuelto a reiterar que los toldos de la avenida de la Constitución no le gustan. "Es un solución provisional", ha asegurado José Luis Sanz este jueves en el pleno municipal de este mes cuando el portavoz socialista, Antonio Muñoz, le ha achacado que son "un monumento a las cosas mal hechas, vulnerando principios de contratación y atentando al patrimonio histórico". "A nosotros los toldos no nos gustan, nos gustan los árboles. Nos gusta la arboleda que tenía la avenida de la Constitución y que el PSOE se cargó. Se cargaron toda la arboleda y la sombra y metieron un tranvía en superficie", ha declarado el primer edil popular.

"Mejoraremos ese proyecto que es muy mejorable. Estamos en contacto con arquitectos para que nos recomienden cómo mejorar la arboleda. A mí lo que me gustaba era la arboleda", ha reiterado Sanz. Hace una semana, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ya anunció que el modelo iba a revisarse y que el objetivo era que los toldos fueran instalados en 2026 después de Semana Santa.

Sobre la ejecución final y la existencia o no de permisos, el alcalde se ha defendido tras las acusaciones de Muñoz: "Es un proyecto complejo. Lo hemos ido enmendando tantas veces como lo ha requerido Patrimonio y eso ha propiciado la tardanza. Ante cualquier reclamación o pega de Patrimonio hemos seguido trabajando en el proyecto y hoy tiene ahí los toldos". "¿Se puede acometer un proyecto así sin la autorización de los afectados?", ha planteado, reconociendo que "una institución (el Banco de España) ha mareado la perdiz hasta última hora y al final ha dicho que no".

"Patrimonio hablaba de tramos, de entoldado discontinuo, que el espacio de sombra sea en posición centrada en la avenida o preservar el estado de las fachadas. Nos hemos ido adaptando y este ha sido el resultado", ha añadido. Sanz también ha afirmado que "todos los anclajes son los recomendados por los técnicos de la empresa y de Urbanismo para garantizar la seguridad de la estructura" y "no afectan al patrimonio".

El PSOE denuncia que "el daño al patrimonio es evidente"

El portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, ha comenzado hablando de "sombras" en la gestión del alcalde y le ha lanzado varias preguntas. "¿Considera que atenta contra el patrimonio? ¿Contaba con los permisos? ¿No le parece ridículo el resultado? ¿Cuál es el calendario para el desmontaje de los toldos? ¿Vamos a tener toldos y luces de Navidad al mismo tiempo? Si no le gustaba la solución, ¿por qué no ha rectificado?".

"Bienvenido al debate de los toldos, señor Muñoz. Se ha pegado ocho años hablando de los toldos y ha sido incapaz de llevarlo a cabo. Considerar que se puede llevar a cabo este proyecto sin el consentimiento de Patrimonio no es desconocimiento, es mala fe", le ha respondido el primer edil popular.

Los socialistas le han achacado que no se les ha permitido ver los expedientes. "Hubo una orden para que un técnico del PSOE presente en la Gerencia de Urbanismo no lo viera. ¿Qué teme?", ha planteado Muñoz. "El expediente pudo verlo Francisco Páez (concejal socialista) el viernes y no apareció en la cita. Por eso no ha visto el expediente", le ha respondido Sanz.

Para el PSOE, "el daño al patrimonio es evidente". "Más vale seguir esperando ocho años para la mamarrachada que han hecho. Hay edificios taladrados. ¿Me puede asegurar que ha usado el mismo contrato de adjudicación y el de ejecución? Han modificado el contrato y es vulnerara ley de contratos. Despilfarro de dinero, poner en riesgo el patrimonio...¿No va a rectificar? Mucho tiene que cambiar la cosa para que no recurramos a los tribunales", ha argumentado el portavoz socialista.