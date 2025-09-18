Sucesos
Aparatoso accidente en Sevilla Este: una mujer resulta herida tras volcar su coche en la avenida Montesierra
La conductora del vehículo siniestrado ha tenido que ser trasladada en ambulancia a un centro hospitalario
A. R. C.
Sevilla Este ha sido testigo este jueves de un siniestro vial en el que una mujer ha resultado herida en un aparatoso accidente en la avenida Montesierra. Policía Local y Bomberos de Sevilla han tenido que intervenir después de que el vehículo donde viajaba la víctima volcara tras chocar con un coche estacionado.
La mujer ha requerido el traslado en ambulancia a un centro hospitalario, sin que haya trascendido la gravedad de sus lesiones. Aunque se han producido retenciones, el tráfico sobre la avenida ya se ha normalizado. La Policía Local, informa Emergencias Sevilla, investiga las causas del siniestro.
