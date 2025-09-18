Aparece el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en Coria

El cuerpo de Antonia, la mujer desaparecida en Coria del Río el pasado 15 de septiembre, ha aparecido sin vida durante la noche de este miércoles. Un fatal desenlace para la familia, que según ha informado a este periódico, recibió la llamada de que había aparecido flotando en el río.

Su hijo, su hermana y demás familiares han mantenido una búsqueda sin descanso desde su desaparición el pasado 15 de septiembre, cuando se la vio por última vez bajando de un autobús en San Juan de Aznalfarache.

Hasta el último momento, antes de saber la trágica noticia, pegaban carteles con su cara por la zona de Los Remedios, donde había trabajado en algunas casas. Desde un primer momento, barajaron la posibilidad de que estuviera en Sevilla capital.

Antonia se encontraba bajo tratamiento para paliar sus problemas de depresión, aunque por el momento se desconocen las causas de su muerte. La Policía Nacional es quien lleva la investigación del caso, aunque la Guardia Civil también tiene conocimiento.