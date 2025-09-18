Comienza la recolocación de los toldos que se cayeron junto a la parada de taxis de la plaza del Duque

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado este jueves la recolocación de los toldos de la plaza del Duque que se retiraron tras la caída de uno de los postes el pasado 23 de mayo. En junio, por este motivo, el Consistorio retiró toda la estructura de los toldos -lonas y postes- que había. Ahora, según ha informado Europa Press, los técnicos han reanudado la instalación del sistema con algunas novedades. La estructura contará con menos soportes -cuatro, en lugar de seis- y nuevas cimentaciones para colocar los postes.

El sistema contará con una estructura mejorada para ofrecer una mayor resistencia frente a posibles impactos de autobuses y taxis. De momento es una solución provisional, ya que esta zona será reurbanizada con la futura llegada del tranvibús, por lo que se decidió aprovechar los postes que había inicialmente.

Aquel viernes al medio día estos toldos protagonizaron un gran susto, y afortunadamente no hubo que lamentar daños personales ni daños materiales importantes, según confirmaron desde el Ayuntamiento a este periódico. Uno de los cuatro postes que los sujetaban se desplomó arrastrando todo el sistema de toldos y cayendo al suelo.

La caída de uno de los postes dejó todos los toldos colgando, por lo que tuvieron que ser retirados hasta que los técnicos de las empresas contratadas por la Gerencia de Urbanismo pudieran analizar lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias. Según confirmaron fuentes municipales, todo se debió a un problema en la estructura.

Una vez quitados los toldos, después fue el turno de los tres postes restantes que permanecían en pie. El Consistorio optó por quitar todo el mecanismo, que acabó cayendo, y los soportes y lonas fueron a los almacenes municipales para revisarlos.