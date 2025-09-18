Nuevo ataque en Sevilla II: denuncian una agresión sexual a una psicóloga de la cárcel de Morón

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una nueva agresión en la cárcel de Sevilla II, en Morón de la Frontera. En esta ocasión, ha dado a conocer el sindicato en un comunicado, se ha tratado de una agresión "de carácter sexual" contra una profesional del centro penitenciario.

Según ha relatado CSIF, durante la tarde de este miércoles, un interno "multirreincidente" y con un "largo historial penitenciario", condenado entre otros delitos por agresión sexual, "adoptó una conducta inapropiada, realizándose tocamientos en la zona genital", durante una entrevista con la psicóloga del centro penitenciario. Esta situación, ahonda el sindicato, "comprometió el normal desarrollo de la intervención terapéutica".

Desde CSIF Sevilla II rechazan los hechos ocurridos y alertan del "empeoramiento de la situación de la prisión", asegurando que, en lo que va de año, ya se han producido "hasta 10 incidentes graves o muy graves catalogados de agresión sexual", lamentando además que es "una tónica generalizada en el ámbito penitenciario". "Desde CSIF nos solidarizamos con nuestra compañera, a quien acompañaremos ofreciendo nuestros servicios", han expresado.

Concretamente, esta es la segunda agresión a una psicóloga de este centro en lo que va de verano. El pasado mes de julio, otra profesional de la cárcel de Sevilla II también fue víctima de una agresión sexual y una paliza por parte de un interno.

Al igual que en esta nueva agresión, el recluso aprovechó que estaba a solas con la profesional durante una entrevista "para abalanzarse sobre ella realizando tocamientos por todo el cuerpo, al tiempo que forcejeaba, golpeándola para intentar que no solicitase auxilio ni pudiera salir del despacho". La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario "para ser atendida por las heridas causadas por el ataque de este recluso".

Sin respuesta a las agresiones

"Este hecho representa un atentado contra la dignidad y seguridad de todo el personal que trabaja en el sistema penitenciario" y CSIF denuncia que los trabajadores no están recibiendo "respuestas adecuadas y eficaces ante la escalada de este tipo de agresiones en las prisiones".

"Estas son las consecuencias del buenismo que practica la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias", incide CSIF, a la vez que exigen "la implementación urgente de protocolos de seguridad y prevención que garanticen ambientes laborales libres de violencia para todo el personal penitenciario". Para ello, ven necesario que este compromiso se materialice "en medios materiales y humanos que garanticen la seguridad de todas y todos", concluyen.