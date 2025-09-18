Los investigadores del crimen de Torreblanca niegan un tiroteo: al Tapón "lo cazaron como una liebre"

El juicio por el crimen de Torreblanca ha celebrado este jueves su segunda sesión en la Audiencia Provincial de Sevilla. El tribunal del jurado oyó las testificales de los policías que actuaron tras los disparos proferidos desde la vivienda familiar del Yaki y dejaron malherido al Tapón, que perdió la vida tras casi un año en coma por este suceso, ocurrido tras una disputa por el noviazgo de sus hijos. Además, declaró la mujer de uno de los acusados como testigo protegido por miedo a las represalias de la familia de la víctima y la jefa de homicidios.

La agente de Policía Nacional apuntó que los vecinos escucharon en torno a 10 detonaciones y que los casquillos y tacos recogidos en el lugar apuntaron a unos seis disparos. Por este motivo, los investigadores piensan que una sola persona no pudo disparar en tan poco tiempo y con dos armas desde la misma vivienda.

En el interior de esta morada, los investigadores encontraron distintos cartuchos detonados y sin detonar, además de un cargador de pistola en la chimenea o fundas de escopeta sin armas dentro. Cuando llegaron al lugar de los hechos, en la vivienda no quedaba nadie y estaba recién abandonada: había incluso comida haciéndose. "Había una mesita con una bolsa con 30 cartuchos y otra caja, un cargador de pistola con 8 cartuchos", refirieron los testigos.

La investigación se alargó desde el 19 de noviembre de 2022 hasta la detención en marzo de 2023 de los tres detenidos por el caso. En todo ese tiempo, los investigadores realizaron escuchas telefónicas. Hay varias llamadas relevantes en el caso. En una de ellas, uno de los hermanos del Yaki dice que al tapón lo "cazaron como una liebre". En otra, en un supuesto en clave, se hace alusión a que uno estaba arriba y llevaba la gris y otro la negra, lo que los investigadores creen que se referían a las escopetas utilizadas.

Los investigadores no encontraron restos de que la víctima pudiera disparar contra sus agresores. Por lo que entendían que los disparos se produjeron solo en una dirección y con "al menos dos armas".

En el lugar de los hechos se personó con rapidez tras lo ocurrido la mujer de la víctima. Según los investigadores, refirió que había ido a buscar a más familiares temiendo lo que podía ocurrir, pero cuando lo hicieron ya estaba la policía. Los agentes apuntaron que el padre de la víctima refirió en la investigación que el Yaki llevaba una pistola, uno de sus hermanos una escopeta y el otro disparaba desde la casa.

Tras lo sucedido, los investigadores sitúan a los tres investigados en distintos puntos de Andalucía e incluso en Portugal. "Tenían cambios constantes de líneas telefónicas", explicó la jefa de homicidios, que también refirió los cambios de posición y las palabras claves en las llamadas.

Dentro de esas llamadas telefónicas, uno de los agentes refirió: "Los tres estaban en la vivienda. [En una llamada explica que] su hermano [el Yaki] fue el que realizó tres disparos, que [el otro] lo estaba reteniendo y que él tenía un tipo de arma de fuego. Estamos hablando de personas que saben que pueden ser escuchadas y que no hablan de forma clara, hablan en un lenguaje oculto o en caló. En un momento dado, nos llegó que los tres estaban en la vivienda. Hablaban de palos y de colores. [Decía:] yo tenía el palo gris y mi hermano el palo negro. Deducimos de esa conversación por el entorno que eran las armas. Con los palitos se referían a las armas cortas".

La defensa del hermano implicado en las conversaciones refirió que estas se produjeron para contar al otro interlocutor lo que se estaban enterando por los abogados y lo que contaban en "radiomacuto". Es decir, lo que los rumores que corrían sobre ellos en el barrio y no al suceso real.

La letrada que representa al tercer hermano hizo constar que a su cliente solo lo sitúa en el lugar de los hechos la conversación de ese mismo hermano. Además, destacó que la referencia realizada versaba sobre que el hombre trató de parar al Yaki para que no disparara.

Testigo protegida por miedo a la familia de la víctima

En el juicio declaró una testigo protegida. Lo curioso fue que era la pareja de uno de los investigados. La mujer declaró que lo hizo así porque no sabía lo que se iba a encontrar y tras lo sucedido toda la familia estaba "amenazada de muerte" por el entorno de la víctima.

Durante su declaración explicó que su marido estaba en su casa en la mañana en la que ocurrieron los hechos. Además, resaltó que tras recibir una llamada en la que les contaron lo sucedido tuvieron que huir. Se fueron a Sevilla Este, a casa de ella.

Con respecto a su pareja, el hermano al que se le intervinieron las conversaciones, resaltó que cuando se junta con su familia se vuelve "bravucón" y quiere ser "el más gitano de todos". Llegó a referir que era un "bocachancla". Asimismo, negó que hubiera huido y afirmó que siempre había estado a su lado, en casa de sus padres y en otra que les dejaron en Olivares.