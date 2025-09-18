El Ayuntamiento inicia la fabricación de los toldos para el Puente de San Telmo con el reto de llegar antes del verano

Si los toldos de la avenida de la Constitución llegaron a finales de agosto, los del Puente de San Telmo lo harán antes. Las empresas Heliopol y Azul Construcción Repair S.A se encargarán de instalar las lonas durante cuatro meses, que es el plazo de ejecución que consta en el contrato formalizado el pasado mes de agosto y que marca el inmediato inicio de los trabajos. La propuesta, licitada por la Gerencia de Urbanismo a finales de año, ha sido realizada por la multinacional hispalense Ayesa y tiene un valor de 1.119.297,19 euros, ya que las obras implican también limpieza de terreno, construcción de líneas de conducción eléctrica, pavimentación e instalación de sistemas de alumbrado y señalización. Si se cumplen todos los plazos, la previsión es que el sistema pueda estar listo para comienzos de 2026, de forma que se lograría cumplir el reto de que estén antes del inicio del verano.

Realmente, el objetivo del contrato, según consta en la adjudicación del mismo, es "la instalación de una estructura de acero galvanizado y pintado para sostener los toldos que proporcionarán sombra en los duros veranos de la ciudad con el fin de mejorar y minimizar los riesgos meteorológicos de los viandantes debidos a las altas temperatura". Según aclaran fuentes municipales, todavía se está valorando si los toldos estarán montados durante todo el año, ya desde el invierno, como en el Puente del Cristo de la Expiración. El presupuesto destinado a las obras divide entre un total de 332.595,85 euros para los elementos estructurales y 179.980,11 euros para los propios toldos.

Pasear por el Puente de San Telmo en estos días de calor supone cruzar el río sin ningún tipo de sombra para llegar desde la Plaza de Cuba al Paseo del Cristina, o viceversa, a lo largo de 183,50 metros y una plataforma de 19,45 metros. Por eso se busca una "mejora del confort térmico". El sistema que se montará contarán con una instalación fija, con toldos curvos "por su mejor comportamiento bioclimático, mayor capacidad de adaptación e interés estético dentro de los parámetros de neutralidad e integración ambiental y patrimonial".

Recreación de los toldos en el Puente de San Telmo. / El Correo

Los toldos estarán apoyados por una estructura metálica, a su vez, desmontable, consistente en una serie de pórticos curvos transversales anclados a las farolas existentes y a unos postes de pequeña altura integrados en los frentes de barandillas, que se atan entre sí mediante vigas longitudinales interiores y exteriores coincidentes con los límites del puente. En cuanto al tejido de los toldos, la propuesta de Ayesa toma como referencia el tejido microperforado Soltis 86 de Serge Ferrari, "debido a sus excelentes prestaciones y a que se trata de un modelo de alta disponibilidad en el mercado, con facilidad y rapidez de suministro". Asimismo, añade, "es capaz de bloquear el 86% de la radiación solar y, a la vez, transmite un 28% de luz natural permitiendo una notable visibilidad hacia el exterior, y es compatible con grandes formatos como los que se plantean en proyecto".

Tres fases de montaje con cortes de tráfico

La instalación de los toldos presenta tanta complejidad que se llevará a cabo en tres fases: acerado norte, acerado sur y fase general. Con las dos primeras fases de acerado se hará un desvío provisional del tráfico, tanto peatonal en las dos aceras como el tráfico rodado del carril anexo, desviándose por el acerado contrario y los dos carriles restantes en servicio. En la primera fase se trabajará en el acerado norte y en la segunda en el acerado sur. La UTE considera que este faseado minimiza la afección inevitable a la movilidad urbana a través de este importante punto de conexión del barrio de los Remedios con el resto de la ciudad situada en el otro extremo del río. Debido a la necesidad de disminuir la capacidad de la vía, al inicio del tramo de obras se indicarán los itinerarios alternativos por los que se encausará la totalidad del tráfico privado de entrada.

Durante estas dos etapas de trabajos se desmontarán y recolocarán barandillas, así como el alumbrado de las columnas, el alumbrado público, la reposición de pavimentado, el montaje de la estructura metálica desmontable de entoldado y de los propios toldos. De hecho, la primera fase comienza ya con la fabricación en taller de la estructura metálica. La actividad comprenderá el diseño y fabricación completa de los sistemas, incluyendo elementos auxiliares (vigas, tapas de cierres, sistemas de anclajes para las bases, imprimación y pintura de acabado anticorrosión) hasta su montaje en obra.

También se colocarán separadores de carril bici. Se aprovechará el corte de tránsito ciclista para colocar separadores viales de carril mediante carriles vehiculares. Esto presentará una estética similar al resto de mobiliario urbano del puente. La fase 3 comprende los trabajos finales, es decir, los remates, limpieza o la edición de los planos para el posterior desmontaje.

Además, considerando que la reducción de carril plantea desvíos, se apuesta por mantener el tráfico privado y público, aliviando el posible cuello de botella en la zona de reducción de capacidad mediante señalización previa que indique rutas alternativas lo cual desviará parte del volumen de tráfico a vías aledañas. En la memoria constructiva consultada por este periódico se destaca como complicaciones el estado de las baldosas del pavimento, "presentando irregularidades y fracturas en prácticamente todo el paseo, incluyendo rellenos con fundiciones que se deberán realizar con nuevas baldosas". También se observan "pequeños hundimientos en el pavimento". Con todos estos condicionantes se empezarán a colocar los toldos en este reconocido puente de Sevilla, asegurando así el Gobierno de Sanz que se cumplirá una de las promesas del alcalde para este mandato.