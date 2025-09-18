Susto en Menéndez Pelayo: un árbol de grandes dimensiones cae sobre la vía provocando un gran atasco
Emergencias Sanitarias 061 no ha reportado heridos por la caída
Un árbol de grandes dimensiones ha caído a primera hora de este jueves sobre la avenida Menéndez Pelayo. Según ha informado Emergencias 112, han recibido varias llamadas alertando de que uno de los árboles que se encuentran junto a la vía, se había desplomado sobre el carril que va en dirección a la estación del Prado de San Sebastián.
Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos, Policía Local y Emergencias 061, ya que en uno de los avisos se alertaba de que las ramas podían haber rozado a una persona que iba transitando por la vía en bicicleta. No obstante, el 061 no ha reportado víctimas, ni tiene conocimiento de heridos por esta causa.
El árbol ha caído entre la Puerta de Carmona y la Puerta de la Carne, obstaculizando más de un carril, lo que ha provocado un importante atasco, ya que el hecho se ha producido pasadas las 08:00 horas.
- Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
- El Gobierno descarta vender el centro comercial Plaza de Armas y busca 'operadores de nivel' para los locales vacíos
- La estación de autobuses de Plaza de Armas se renueva para dejar atrás los problemas de limpieza o seguridad
- Una promotora levantará dos edificios con 186 viviendas en San Jerónimo junto a la Agencia Espacial Española
- El juez de los contratos de emergencia del SAS insiste a la Junta para que envíe la información del Hospital Militar
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- Las obras del metro refuerzan su seguridad para evitar daños a edificios entre Pino Montano y la Macarena
- Las cámaras de la Cartuja multan en un año a 20.000 coches por incumplir la Zona de Bajas Emisiones