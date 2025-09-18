Susto en Menéndez Pelayo: un árbol de grandes dimensiones cae sobre la vía provocando un gran atasco

Un árbol de grandes dimensiones ha caído a primera hora de este jueves sobre la avenida Menéndez Pelayo. Según ha informado Emergencias 112, han recibido varias llamadas alertando de que uno de los árboles que se encuentran junto a la vía, se había desplomado sobre el carril que va en dirección a la estación del Prado de San Sebastián.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos, Policía Local y Emergencias 061, ya que en uno de los avisos se alertaba de que las ramas podían haber rozado a una persona que iba transitando por la vía en bicicleta. No obstante, el 061 no ha reportado víctimas, ni tiene conocimiento de heridos por esta causa.

El árbol ha caído entre la Puerta de Carmona y la Puerta de la Carne, obstaculizando más de un carril, lo que ha provocado un importante atasco, ya que el hecho se ha producido pasadas las 08:00 horas.