El centro de Tomares sufre una "salida masiva de cucarachas" por el "cierre incompleto" del tanque de tormentas

El centro de Tomares ha amanecido este jueves con "una salida masiva de cucarachas". Así lo ha denunciado el propio Ayuntamiento de este municipio, que ha publicado un comunicado en el que apunta que todo esto se ha producido "durante las labores de desinsectación que realiza Aljarafesa en el tanque de tormentas". Desde esta compañía de aguas, por su parte, justifican que la huida de estos insectos se debe "al cierre incompleto en una de las compuertas del tanque".

El Consistorio tomareño ha señalado asimismo que la zona más afectada por la presencia de cucarachas ha sido la conocida como Cuatro Esquinas, en pleno centro de la localidad. "Desde el Ayuntamiento se ha solicitado a la empresa responsable explicaciones urgentes, tanto por lo ocurrido como por la ausencia de aviso previo para la correcta coordinación de los trabajos", ha subrayado el Gobierno municipal en su comunicado.

Desde Aljarafesa han pedido "disculpas por las molestias ocasionadas", y han aclarado que "en ningún caso el tanque de tormentas está conectado con el sistema de agua de consumo, por lo que este episodio no afecta a la calidad del agua que llega a los hogares". " Además, hemos activado de inmediato el protocolo establecido para este tipo de incidencias garantizando así una actuación rápida y eficaz".

"Estas labores de desinsectación se vienen realizando con carácter bimestral desde hace una década, como parte del compromiso de la empresa con la higiene y el correcto funcionamiento de las instalaciones", destacan desde esta compañía, que informa de que "las cucarachas que se vieron en la vía pública ya habían sido previamente afectadas por el tratamiento aplicado en el interior del tanque".