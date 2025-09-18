El tráfico se complica en Sevilla Este durante los ajustes previos al tranvibús: atascos y largas esperas para Tussam

El curso ha comenzado con atascos y retrasos en el transporte público en Sevilla Este coincidiendo con los trabajos previos a la puesta en servicio del tranvibús prevista para finales de mes. Durante los últimos días zonas como el entorno del Palacio de Exposiciones y Congresos y especialmente Alcalde Luis Uruñuela han sufrido problemas de circulación especialmente en hora punta y al mismo tiempo los tiempos de espera y la duración de los trayectos en transporte público se han disparado.

Ante esta situación, Tussam está realizando ajustes en las paradas y en las regulaciones semafóricas para aligerar el tráfico y facilitar la salida desde Sevilla Este. Estas medidas, según ha afirmado el Ayuntamiento, están afectando a la zona de Kansas City y a la Avenida de las Ciencias. No obstante, la regulación semafórica se irá ajustando durante los próximos días hasta conseguir "una mayor fluidez y normalidad en la entrada del tranvibús".

Esta situación ha disparado las quejas de vecinos y vecinas en redes sociales y ha provocado que este jueves el Ayuntamiento refuerce la presencia de la Policía Local para intentar aliviar los problemas de tráfico en Sevilla Este.

"Las paradas están llenas y los tiempos de los trayectos en autobús se han incrementado. Si antes tardaba en un desplazamiento 20 minutos ahora la duración casi se ha duplicado", explica una vecina afectada por los atascos a primera hora de la mañana.

Una de las circunstancias más denunciadas por los usuarios que sufren los retrasos son los efectos del estrechamiento de carriles en distintas vías de Sevilla Este, como ocurre en la Avenida de las Ciencias, debido a que se ha reservado un carril central para el tranvibús, lo que reduce el espacio para los coches particulares.

Dudas vecinales

La llegada del tranvibús lleva generando dudas y preocupación entre los vecinos de Sevilla Este durante los últimos meses. "El tranvibús no es la solución al grandísimo problema de nuestro barrio", afirmaba recientemente a este periódico Antonio Muñoz Habas, presidente de la Federación de Entidades Vecinales de Sevilla Este. "Es una medida coyuntural que mejorará los tiempos de llegada al centro de la ciudad".

"El proyecto del tranvibús, además de no conectar con zonas clave como Pino Montano, Los Bermejales o Ciudad Expo, agrava los atascos y no mejora nuestras oportunidades laborales ni nuestro acceso a servicios", denunciaba por su parte la entidad La Otra Sevilla Este en un comunicado. "¡Basta de decisiones impuestas sin escuchar a los barrios!".

Recorrido del tranvibús

El nuevo tranvibús está previsto que permita recorridos desde Torreblanca a Santa Justa en 22 minutos (frente a los 42 que se tarda en la actualidad). En total, 8,25 kilómetros de trayecto a través de una plataforma exclusiva para estos autobuses 100% eléctricos.

En el camino de ida y vuelta, 14 paradas en cada sentido ubicadas en la ruta del BTR, que discurre por la avenida Kansas City, calles Éfeso y Ada, avenida Montes Sierra, avenida Alcalde Luis Uruñuela, avenidas de las Ciencias y de la Aeronáutica, y avenidas del Deporte y Pero Mingo. Por cada uno de estos apeaderos pasarán los vehículos con una frecuencia de cinco minutos en horas punta, según los cálculos del Ayuntamiento, que informó además que la oferta estimada es de 44.400 plazas diarias.

El tranvibús cuenta con una vía reservada así como paradas habilitadas en los carriles centrales de las principales avenidas lo que limita el espacio para los vehículos particulares.

El Ayuntamiento ya inició las pruebas de este nuevo medio de transporte y tiene como objetivo que pueda entrar en servicio a finales de mes. En paralelo, se han iniciado los trabajos previos para el siguiente tramo de la línea, comprendido entre la estación de Santa Justa y la Plaza del Duque.