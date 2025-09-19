El nuevo presidente de la Audiencia urge mejorar los accesos a Palmas Altas para el traslado de los juzgados

La mañana en la Audiencia Provincial de Sevilla estuvo marcada por una tensa tranquilidad. Los pasillos del Palacio de Justicia carecían del murmullo habitual, sustituido por un silencio que rompían solo algunas voces y el movimiento de los bancos. El causante de todo esto era el acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia, Álvaro Martín, tras años de interinidad.

El ya expresidente interino, Ángel Márquez, el último de los tres hermanos que ha ostentado el mandato de manera provisional, llegaba a la sala con cierto alivio. Se ha quitado "un peso de encima", reconocía a El Correo de Andalucía antes de acceder.

En hora puntual juraba el cargo Álvaro Martín como miembro nato de la Sala de Gobierno del alto tribunal. Martín fue apadrinado por el último presidente electo de la institución, Manuel Damián. El nuevo presidente de la sala estuvo arropado por su toda su familia, tanto que la emoción le pudo nada más empezar a nombrarlos por sus hermanos.

Transporte público para Palmas Altas

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla aseguró que este es "el reto más importante" de su carrera. Pidió Martín para tal empresa la colaboración de quienes les rodean día tras día, pues tiene "innumerables" retos por delante.

Además de la implantación de la ley 1/2025 para la transformación de los juzgados de instrucción en Tribunales de Instancia o las reformas del Gobierno para el acceso a la judicatura, mencionó otros más relacionados con la ciudad de Sevilla: como los distintos déficits que tiene la justicia en Sevilla.

Concretamente, pidió al alcalde y al consejero allí presentes mayores medios para el traslado y unificación de todos los juzgados en Palmas Altas. El presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla solicitó que se "adapte" el edificio a las necesidades judiciales, ya que no se construyó para ello, y solicitó una mayor inversión en las conexiones.

Concretamente, solicitó un "refuerzo sostenido en el tiempo para la adaptación de edificios según las necesidades de la administración de justicia, así como para que las administraciones local y autonómica la doten de suficientes accesos y transporte público".

Muy arropado

Multitud de instituciones le mostraron sus respetos al nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Álvaro Martín. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, estuvo presidiendo el acto y volvió a repetir las palabras ya dichas en el acto de apertura del año judicial esta misma semana, pidiendo "humanizar" la justicia.

Igualmente, estuvieron los vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial, José Antonio Montero, y José María Páez; los presidentes de las Audiencias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Jaén; miembros de la Sala de Gobierno del TSJA; todos los magistrados de la Audiencia de Sevilla, la decana de los Juzgados de Sevilla; y Luis Fernández, el fiscal jefe de Sevilla.

En el plano político acudieron el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el Consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; y el Teniente General de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero.