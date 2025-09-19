Álvaro Pimentel anuncia el inicio de las obras del Tranvibús en el centro.

El Ayuntamiento comienza los cortes en el centro de Sevilla para la puesta en marcha del Tranvibús. Comienza la segunda fase de trabajos para la llegada del denominado bus de tránsito rápido (BTR), que conectará Torreblanca con el centro en solo 22 minutos. El Consistorio prevé que las obras se extiendan durante 10 meses para poder desarrollar una plataforma exclusiva para estos autobuses 100% eléctricos.