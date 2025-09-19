Amazon oferta más de 500 puestos entre Sevilla, Cádiz y Granada

Con la llegada del otoño, el sector logístico en España se prepara para uno de sus grandes retos del año: la campaña de Black Friday y Navidad. Para hacer frente al fuerte incremento de la demanda, Manpower ha puesto en marcha un plan de contratación que prevé más de 8.000 incorporaciones en distintas comunidades autónomas. Mozos de almacén, preparadores de pedidos y carretilleros se sitúan entre los perfiles más demandados, con opciones de incorporación inmediata y contratos adaptados a la estacionalidad. Una oportunidad laboral que abre la puerta tanto a quienes buscan su primera experiencia como a profesionales con trayectoria en logística.

La oferta laboral está publicada en iberempleos, portal inmobiliario de Prensa Ibérica, donde se describen las responsabilidades y funciones a desempeñar, entre las que se incluyen la carga y descarga de mercancía, así como la recepción de paquetería. Esta posición implica el registro de datos en el sistema informático y el control de calidad para asegurar que cada paquete cumpla los estándares establecidos. Además, el mozo de almacén será responsable de la clasificación de paquetes según su tamaño y destino, proceso que se realiza utilizando herramientas tecnológicas como el scanner y sistemas informáticos a nivel usuario. Otra función importante es la gestión del tráfico de vehículos en las instalaciones, así como la clasificación y transporte de palets y paquetes según su destino final. Junto a ello, el candidato deberá gestionar los muelles de salida, recepcionar los camiones con materiales y participar en la resolución de incidencias.

Para optar a esta posición, los candidatos deben cumplir ciertos requisitos:

Imprescindible ser mayor de edad.

Contar con un permiso de trabajo y residencia.

Capacidad de leer y comprender instrucciones en español.

Poseer una buena orientación espacial.

Actitud proactiva, disposición y flexibilidad para trabajar a turnos.

Compromiso con una cultura de seguridad, calidad y procesos estándar.

Adicionalmente, los interesados deben demostrar capacidad de aprendizaje, concentración y estar preparados para posiciones de pie o caminando durante 8 horas.

Las condiciones laborales incluyen una disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde o noche, de lunes a domingo. La contratación será temporal, con posibilidad de renovación a través de Manpower. Esta es una excelente oportunidad para quienes buscan insertarse o ampliar experiencia en el sector logístico, incluso si no cuentan con experiencia previa.

El proceso de selección es riguroso y, una vez valorada la candidatura, la ETT contactará a los interesados a través de correo electrónico para avanzar en el proceso de selección.

En resumen, estas ofertas reflejan el dinamismo del mercado laboral en sectores esenciales, tanto para aquellos que comienzan su trayectoria profesional, como para aquellos que buscan consolidar sus conocimientos y destrezas laborales, estas posiciones ofrecen un entorno enriquecedor en una reputada multinacional donde crecer personal y profesionalmente.