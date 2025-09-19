Árboles y zonas ajardinadas transformarán la imagen de los accesos a Sevilla por Torneo, Kansas City o la Avenida de Jerez

Las medianas de Torneo, Jiménez Becerril, Kansas City o la Avenida de Jerez transformarán por completo su imagen en los próximos meses. El Ayuntamiento de Sevilla inicia este mes un plan de ajardinamiento y plantación de árboles en estas vías, que conforman además los principales accesos a la ciudad. En total, se invertirán 1,8 millones de euros para ejecutar un nuevo diseño paisajístico que resuelva la imagen deteriorada que en muchos casos ofrecen estos espacios.

La primera actuación se ejecutará en la mediana de Torneo donde está prevista la plantación de 154 nuevos árboles de especies ornamentales, resistentes y adaptadas al clima sevillano. Se incorporarán palmeras reinas, que aportan porte y elegancia al conjunto; cicas, una especie ornamental de gran vistosidad que se adapta perfectamente a altas temperaturas y bajo consumo hídrico y otras especies en el entorno de la Plaza Duquesa Cayetana. El diseño pretende dar protagonismo al árbol de Júpiter, una especie "adecuada para Sevilla por su resistencia al clima" que se caracteriza por su floración llamativa con tonos rosados y violetas y su corteza decorativa.

La actuación también incluye la implantación de un tapiz vegetal de Lippia nodiflora, ya empleado en la avenida Kansas City. Se trata de una cobertura de bajo mantenimiento, adaptada al clima sevillano, que "garantiza un aspecto verde durante todo el año".

La medida se complementará con un sistema de riego por goteo enterrado y automatizado, "diseñado para optimizar el consumo de agua y garantizar la supervivencia de las plantaciones incluso en periodos de altas temperaturas". En total, serán cinco meses de obra que conllevarán el corte de uno de los tres carriles por sentido de la avenida.

Ocho medianas

La medida se ha ejecutado ya en la avenida de Ucrania, en el sur de la ciudad, donde prácticamente se ha finalizado un reajardinamiento integral con una inversión de 113.695 euros. Allí se han implantado nuevos sistemas de riego, especies arbustivas de gran porte y diez nuevos almeces que se incorporarán en la próxima campaña de plantación. Además, la actuación ha incluido un pavimento innovador de placas de gravilla.

Tras las obras en Torneo, la siguiente intervención será en la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril. Con un presupuesto de 263.819 euros, se renovarán más de 1.000 metros de mediana con la plantación de más de 150 árboles y arbustos que aportarán color, biodiversidad y sombra durante todo el año. Tendrá el mismo diseño y especies que el proyectado para la calle Torneo.

En paralelo, el plan contempla también la renovación de las medianas de Kansas City, cuyas obras ya han comenzado, la avenida de Jerez en la zona de Jardines de Hércules, la calle Ferroviarios y, en 2026, la de la avenida Alfredo Krauss–Flota de Indias y en la calle Tarso. Este plan supondrá una inversión superior a 1,8 millones de euros

En total, estas ocho actuaciones permitirán transformar los principales accesos a Sevilla en corredores verdes, con más arbolado, mayor biodiversidad, suelos renovados y sistemas de riego eficientes.