Arrancan los cortes de tráfico por el Tranvibús: los primeros trabajos afectarán a la Campana y Martín Villa

El Ayuntamiento comienza los cortes en el centro de Sevilla para la puesta en marcha del Tranvibús. Comienza la segunda fase de trabajos para la llegada del denominado bus de tránsito rápido (BTR), que conectará Torreblanca con el centro en solo 22 minutos. El Consistorio prevé que las obras se extiendan durante 10 meses para poder desarrollar una plataforma exclusiva para estos autobuses 100% eléctricos.

Este tramo conectará el centro de la ciudad con la estación de tren de Santa Justa que, a su vez, está conectada con Torreblanca. El objetivo es que este nuevo medio de transporte público funcione con normalidad en la segunda mitad de 2026 y se convierta en una nueva forma de llegar hasta el casco histórico. Por el momento, el tramo que recorre Sevilla Este funciona de forma piloto y, a partir del 30 de septiembre estará a pleno rendimiento.

"Una cosa es que empiecen los trabajo y otra los cortes de tráfico", ha explicado el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, que ha anunciado que los cortes de tráfico comenzarán el próximo lunes 22 de septiembre en la Campana y la calle Martín Villa, hasta el cruce con Orfila. De esta forma, el teniente de alcalde ha apuntado que los trabajos de esta fase se extenderá hasta el mes de noviembre. Además, ha aclarado que la reurbanización irá por fases y en octubre, comenzarán las obras en la zona de la calle Laraña e Imagen.

La "importancia" del tranvibús

El delegado de Movilidad ha aclarado que los trabajos no afectarán a los acerados de estas vías, sino que se centrarán en el viario. "Entendemos que es una obra muy importante para la ciudad", ha insistido el dirigente popular, que ha subrayado la necesidad de "finalizar el recorrido completo la línea BTR" y que desde el equipo municipal entienden que "hay que empezarla ya". "Tenemos 10 meses de plazo y estamos convencidos que va a ser un adelanto para la movilidad de la ciudad", ha sentenciado

Todos estos trabajos permitirán llegar desde la estación de Santa Justa hasta la Plaza del Duque, aunque los de la avenida José Laguillo se han programado por separado. Esta línea permitirá hacer el recorrido completo desde Sevilla Este en 35 minutos. Las nueve paradas serán las siguientes: Plaza del Duque (2), Imagen (2), Ponce de León (2), José Laguillo (1), Amador de los Ríos (1) y Santa Justa (1). En Santa Justa, frente al último andén de la fase anterior, se construirá otro en la avenida José Laguillo, en el frontal de la estación.

Tanto con estos cortes y desvíos iniciales como con el recorrido definitivo una vez acaben las obras, la llegada del tranvibús supondrá una adaptación de la circulación y la reordenación de líneas de Tussam de la ciudad que tienen terminal actualmente en las plazas del Duque y Ponce de León. En concreto, se trasladarán las terminales que afectan a las líneas 10, 11, 12, 15, 16, 20, 24, 27 y 32 al entorno de José Laguillo - Puerta Osario y Santa Justa. Además, se ejecutarán 29 plazas de aparcamiento y se reducirán las 62 actuales, se construirá un nuevo carril bici, y habilitarán zonas específicas de carga y descarga en el Duque.