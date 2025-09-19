El aumento de palomas muertas preocupa a vecinos de Sevilla Este: "Me encontré hasta siete en un día"

Hasta siete palomas muertas se encontró Antonio González, presidente del Club Parque Verde y vecino de Sevilla Este, cuando sacaba a pasear a su perro hace apenas unos días. Aunque los peores momentos de la crisis de gripe aviar en Sevilla parecen haber pasado, los vecinos del barrio están en alerta después de que encontrar aves muertas en sus calles o jardines se haya convertido en un habitual desde hace dos semanas.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla no confirman el motivo oficial de la muerte de estas aves, pero de momento no se ha activado ningún protocolo por gripe aviar. Por el momento, el Consistorio ha cerrado los jardines del Alcázar y los parques de María Luisa, Tamarguillo y Miraflores, aunque todos han reabierto sus puertas tras aplicar el protocolo de la Junta, que permite el cierre parcial. Sin embargo, vecinos de Sevilla Este temen que este virus no esté solo en los parques sevillanos, sino que se encuentra ya en sus calles y en sus jardines.

"Están apareciendo muchas palomas muertas en nuestras calles, en nuestros patios de nuestras casas, plumas, excrementos y estamos muy preocupados con la gripe aviar", asegura Curro Sánchez, vecino de la zona, que lamenta que "cualquier niño jugando en el jardín de su casa está en contacto con estos excrementos, plumas y demás". Aunque si bien es cierto quienes viven en la zona reconocen que la presencia de palomas se había multiplicado en los últimos años, pero "desde hace un par de semanas" estas aparecen muertas.

Los vecinos piden controlar la plaga

González explica que hace unos días llamó al 010, el servicio de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento, para denunciar que había una paloma muerta en la calle, pero que, días después, sigue en el mismo sitio. "No vemos resultados, no sabemos por qué no actúan", lamenta este vecino. Como él, Sánchez explica que se han reunido con el distrito para trasladarle la información, "no se han tomado las medidas necesarias" y el número de palomas en el barrio sigue en aumento.

"Llevo poniendo en el 010 que hay una paloma al lado de donde vivo desde el domingo, pero no vienen y las recogen", insiste también el rpesidente de la asociación de vecinos, Jesús Sánchez, que explica que han compartido con los vecinos el protocolo de la Junta de Andalucía que señala cómo actuar, pero lamenta que "la proecupacion está ahí" y denuncia que "al Ayuntamiento se le ha ido de las manos". Así, el SAS recomienda no tocar las aves muertas, comunicar si se encuentra varios pájaros muertos y contactar con las autoridades.

En el Ayuntamiento explican que el aumento de aves muertas es una posibilidad que "entra dentro de la situación que tenemos en los parques". Así, defienden que se atienen al protocolo establecido por la Junta de Andalucía, en el que se señala que puede haber "palomas que se puedan morir en espacios urbanos". Una vez se conocen estos casos, fuentes municipales explican que desde Parques y Jardines se encarga de la retirada y la desinfección del espacio y lamentan que estas situaciones se pueden reproducir "en más sitios".

En el SAS sotienen que no ha habido notificación ni se ha activado ningún protocolo. En su protocolo apuntan que "no todas las aves tienen la misma implicación en la epidemiologia de la influenza aviar" y que "las aves mueren de forma natural en la mayoría de las ocasiones o por causas no imputables a gripe aviar". Así, recuerdan que "el riesgo de transmisión de gripe aviar a la población general es muy bajo actualmente", pero piden evitar manipular pájaros muertos.

Una plaga de palomas

"Hay un montón de plumas por todos lado, muchísimos excrementos que no sabemos si están infectados", sostiene González. Esta es una zona de viviendas principalmente unifamiliares, cercanas al Parque Infanta Elena, por lo que la presencia de palomas muertas es más fácil de percibir en jardines o tejados de las casas. De hecho, una de las principales preocupaciones de los vecinos es que los niños puedan tocar a estos pájaros mientras juegan en un jardín. "Antes podías ver una paloma muerta muy rara vez y ahora vas por la calle y las encuentras y no sabemos lo que habrá en los tejados", insiste.

Uno de los tejados en el que se aprecia la amplia presencia de palomas en el barrio. / M. G.

Hace años que estos vecinos vienen pidiendo jaulas para palomas al Ayuntamiento. "Estas plagas hay que controlarlas", sentencia Sánchez, que insiste en que "hay una sobrepoblación brutal". Tal es la cantidad de ejemplares que pueden observar por las calles del barrio que incluso llegaron a fabricar una propia para poder recoger más pájaros. "No puedes coger las palomas y hacer lo que quieras", apunta.

En cuanto a las tareas realizadas que han posibilitado no cerrar ningún parque, desde el Ayuntamiento subrayan la "retirada de ejemplares, la limpieza y desinfección y la vigilancia diaria". Asimismo, también se ha procedido a vallar zonas de agua y a disponer cartelería con las advertencias que deben atender todos los visitantes. Entre ellas, por supuesto, "no alimentar a las aves".