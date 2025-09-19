El Ayuntamiento te lleva a ver a Bertín Osborne: los distritos invitan a los barrios a ir al programa de Canal Sur

En verano, a la playa y durante el curso, a El Show de Bertín. Los vecinos del Polígono de San Pablo o El Cerro del Águila han recibido en los últimos días en sus teléfonos un mensaje para poder acudir como público al programa que tiene Bertín Osborne en Canal Sur. Es habitual que los distritos organicen actividades y excursiones para sus vecinos y la última idea de sus responsables ha sido que estos conozcan la televisión en directo.

En los grupos de comunicación de los distritos, el Ayuntamiento aprovecha para compartir talleres, logros de sus equipos deportivos o actividades culturales con los vecinos. Los distritos sevillanos han invitado en los últimos días a sus vecinos a acudir como público al programa que presenta el cantante cada noche de viernes en la cadena pública. Así, el Ayuntamiento se encargará de trasladar a los ciudadanos hasta el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra en Alcalá de Guadaíra para ver cómo se graba.

"¡No pierdas la oportunidad de vivir en directo la magia de la televisión con Bertín y Canal Sur!", anuncian los distintos distritos sevillanos en sus canales de difusión de Whatsapp. Desde el Ayuntamiento la anuncian como "una salida muy especial" y animan a los vecinos a acudir a la sede de cada uno de los distritos para poder inscribirse, ya que las plazas para participar son limitadas. La invitación ha generado reacciones de todo tipo, desde corazones y aplausos hasta emoticonos de vómito.

Disputa por la continuidad del programa

Con el mismo mensaje, cada distrito ha animado a los suyos a acudir al espectáculo televisivo un día distinto. Por el momento, los vecinos que quieran apuntarse a participar, desconocen los nombres de los invitados que participarán en el programa de Canal Sur y TeleMadrid, que visitarán durante el mes de octubre. Eso sí, en los últimos programas han participado celebridades como Àngel Llacer, Antoñito Molina o Rosario Flores.

En concreto, este periódico ha podido saber que los vecinos del Distrito San Pablo-Santa Justa se desplazará hasta Alcalá el día 23 y la grabación comenzará a las 15:30. De la misma forma, el Distrito Cerro-Amate, llevará a sus vecinos al teatro el 27 de octubre a la misma. Con los plazos ya abiertos, todos los ciudadanos que quieran podrán apuntarse hasta que se termine el aforo.

El programa de Bertín, de la productora Proamagna, se ha convertido en un motivo de enfrentamiento entre izquierda y derecha a nivel regional. El presentador y cantante mantiene una deuda de 865.601 euros con Hacienda y los representantes de Por Andalucía pidieron en una comisión parlamentaria "acabar de inmediato con la presencia" de Bertín Osborne "en la programación de la RTVA". Sin embargo, la mayoría absoluta del PP en la Cámara autonómica, sumada a los apoyos de Vox, tumbaron la exigencia.