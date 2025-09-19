Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La calle "más pura de toda Sevilla" se encuentra junto al Parlamento Andaluz y lo han hecho los vecinos

Julio Muñoz Gijón 'Rancio' nos trae esta semana una turra de premio con otro rincón desconocido de la ciudad

Si eres de los que piensan que todo está perdido en Sevilla y que la ciudad que tenemos en la cabeza desapareció, puedes tener motivos para pensarlo, pero lo que nos muestra hoy Rancio te devolverá la esperanza ante un maravilloso enclave junto al Parlamento de Andalucía, es la bomba.

Nos situamos en la calle Esperanza, giramos y nos encontramos con algo único que han hecho los mismos vecinos, una auténtica exhibición del poder vecinal sobre el espacio público, en lo que es una demostración de la ciudad tan bonita que tenemos. ¿Y qué es? Míralo en el vídeo y compruébalo, te obligará a ir al lugar.

