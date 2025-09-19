Emvisesa busca comprador para 20 VPO de Cruz del Campo que siguen libres 6 meses después de salir a la venta

La promoción de vivienda protegida de la empresa municipal Emvisesa en el barrio de la Cruz del Campo tiene veinte pisos disponibles seis meses después de que se abriera la convocatoria para personas inscritas en el registro de demandantes. Para ello, ha remitido un correo electrónico a 9.000 personas que en su momento se apuntaron para notificarles la disponibilidad de estos pisos y habilitar un plazo extraordinario hasta el 26 de septiembre para expresar interés.

Según la notificación enviada por Emvisesa, consultada por este periódico, las 20 viviendas se ofertan de forma preferente a familias numerosas, víctimas de violencia de género o personas con movilidad reducida que pueden acceder a alguno de los inmuebles adaptados. El plazo está abierto hasta el próximo 26 de septiembre.

En total, Emvisesa ha ofertado 92 VPO en la promoción del nuevo barrio de Cruz del Campo, cuya primera piedra se colocó el pasado mes de marzo. En esa fecha se abrió la convocatoria para que las personas inscritas en el registro de demandantes que permaneció abierta hasta el 13 de marzo. Aunque inicialmente se inscribieron casi 20.000 personas, finalmente sólo la mitad participaron en el sorteo que se celebró el 28 de marzo.

92 viviendas protegidas

La promoción denominada “Residencial Cruz del Campo“ ofrece viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas con un diseño moderno, eficiente y adaptado a las necesidades de sus futuros propietarios. Además, cuenta con 102 plazas de garaje, 2 locales comerciales y amplias zonas comunes que favorecen el confort y la convivencia de los residentes. El edificio dispone de viviendas adaptadas, garantizando accesibilidad e inclusión.

Existen 37 tipologías de vivienda a elegir entre diferentes programas según número de dormitorios, superficies, orientaciones, disposición, etc en este edificio en el que irán ubicadas estas primeras 92 VPO. Según publica Emvisesa, los precios de las viviendas, incluyendo garaje y trastero, oscilan entre 174.510,86 y 318.039,29 euros (IVA no incluido). Pero con IVA se irían hasta una franja de 200.000 euros (unos 220.000 las de dos dormitorios) a 350.000 euros (con cuatro dormitorios).

Las 53 viviendas que tienen dos dormitorios tienen un precio medio con garaje y trastero (sin IVA), de 199.771,04 euros. Las 32 viviendas de tres dormitorios tienen un precio medio con garaje y trastero, sin IVA, de 259.203,40 euros. En el caso de las tres viviendas que tienen cuatro dormitorios, incluyendo el garage y el trastero (sin IVA), tienen un precio medio que asciende a los 316.646,59 euros.

Y las cuatro viviendas de tres dormitorios adaptadas a personas con movilidad reducida, alcanzan un precio medio con garaje y trastero, sin IVA, de 255.045,02 euros.