Estafan más de 700.000 euros a dos empresas de los Los Palacios y Villafranca con el método 'Business Email Compromise'

El Equipo @ de la la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, especializado en ciberseguridad, ha dado a conocer este viernes que ha recuperado un total de 718.165 euros defraudados a dos empresas de los municipios sevillanos de Los Palacios y Villafranca mediante el método conocido como Business Email Compromise (BECm , por sus siglas en inglés), que consiste en suplantar la identidad de empresas enviando correos electrónicos fraudulentos para engañar a sus víctimas y lograr que realicen transferencias bancarias a cuentas a las que tienen acceso los ciberdelincuentes.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación se ha llevado a cabo a través de un análisis técnico de correos electrónicos y rastreo de movimientos bancarios, contando con la colaboración de entidades financieras y empresas de telecomunicaciones.

En la primera opperación, se detectó que una de las empresas afectadas había efectuado un pago de 177.000 euros, de los cuales se han logrado recuperar hasta el momento 129.000. Además, durante la investigación se ha procedido a la identificación e investigación de dos personas vinculadas con los hechos.

Por su parte, en segunda de las actuaciones se bloqueó la transferencia fraudulenta de 589.165 euros, realizadas por otra empresa, tras suplantar la identidad de un proveedor habitual. De esta forma, se ha podido recuperar a totalidad de los fondos evitando que fueran desviado a otras cuentas.

Ambas investigaciones continúan abiertas con el objetivo de recuperar la totalidad del dinero defraudado, así como identificar a todos los responsables.

Por su parte, la Guardia Civil ha enmarcado algunas medidas para prevenir fraudes, como verificar la autenticidad de los correos electrónicos de los proveedores, desconfiar de mensajes urgentes o que soliciten confidencialidad y mantener actualizado el software de seguridad.