Ciberseguridad
Estafan más de 700.000 euros a dos empresas de los Los Palacios y Villafranca con el método 'Business Email Compromise'
Este método consiste en suplantar la identidad de empresas enviando correos electrónicos fraudulentos para engañar a sus víctimas y lograr que realicen transferencias bancarias
El Equipo @ de la la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, especializado en ciberseguridad, ha dado a conocer este viernes que ha recuperado un total de 718.165 euros defraudados a dos empresas de los municipios sevillanos de Los Palacios y Villafranca mediante el método conocido como Business Email Compromise (BECm , por sus siglas en inglés), que consiste en suplantar la identidad de empresas enviando correos electrónicos fraudulentos para engañar a sus víctimas y lograr que realicen transferencias bancarias a cuentas a las que tienen acceso los ciberdelincuentes.
Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación se ha llevado a cabo a través de un análisis técnico de correos electrónicos y rastreo de movimientos bancarios, contando con la colaboración de entidades financieras y empresas de telecomunicaciones.
En la primera opperación, se detectó que una de las empresas afectadas había efectuado un pago de 177.000 euros, de los cuales se han logrado recuperar hasta el momento 129.000. Además, durante la investigación se ha procedido a la identificación e investigación de dos personas vinculadas con los hechos.
Por su parte, en segunda de las actuaciones se bloqueó la transferencia fraudulenta de 589.165 euros, realizadas por otra empresa, tras suplantar la identidad de un proveedor habitual. De esta forma, se ha podido recuperar a totalidad de los fondos evitando que fueran desviado a otras cuentas.
Ambas investigaciones continúan abiertas con el objetivo de recuperar la totalidad del dinero defraudado, así como identificar a todos los responsables.
Por su parte, la Guardia Civil ha enmarcado algunas medidas para prevenir fraudes, como verificar la autenticidad de los correos electrónicos de los proveedores, desconfiar de mensajes urgentes o que soliciten confidencialidad y mantener actualizado el software de seguridad.
- Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
- El Gobierno descarta vender el centro comercial Plaza de Armas y busca 'operadores de nivel' para los locales vacíos
- La estación de autobuses de Plaza de Armas se renueva para dejar atrás los problemas de limpieza o seguridad
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- Una promotora levantará dos edificios con 186 viviendas en San Jerónimo junto a la Agencia Espacial Española
- El juez de los contratos de emergencia del SAS insiste a la Junta para que envíe la información del Hospital Militar
- El centro de Tomares sufre una 'salida masiva de cucarachas' por el 'cierre incompleto' del tanque de tormentas
- Las cámaras de la Cartuja multan en un año a 20.000 coches por incumplir la Zona de Bajas Emisiones