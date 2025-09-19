La Fiscalía de Sevilla pide el archivo de la causa del tanatorio de Mairena del Alcor

La Fiscalía ha notificado formalmente a todas las partes su propuesta de archivar la causa judicial abierta por la construcción del tanatorio en el Polígono El Gandul de Mairena del Alcor. En esta denuncia llegaron a declarar como investigados varios cargos del PP, entre ellos, el presidente provincial y delegado de la Junta en Sevilla Ricardo Sánchez.

La Fiscalía, según ha confirmado a este periódico, ha dado así por finalizada la instrucción proponiendo el archivo de los delitos de administración desleal, tráfico de influencias y prevaricación. Durante los últimos meses llegaron a declarar, además del propio Ricardo Sánchez, el alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López , el coordinador de Empresas en la Viceseretaría de Economía de la Ejecutiva regional del PP andaluz, Francisco Rodríguez Roa y José Navarro Gómez (presidente del PP de Mairena del Alcor y actualmente asesor de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla). También estuvieron citados Juan Alfonso F.C., J y José Antonio G.G por la parte privada de la causa.

La denuncia fue formulada por el Grupo Socialista de Mairena del Alcor en abril de 2024 y dio pie a una investigación dado que el Juzgado Mixto número uno de Carmona apreció indicios de infracciones penales. No obstante, tras finalizar la instrucción (que fue ampliada en marzo para recabar más información), la recopilación de pruebas y las declaraciones de investigados y testigos la Fiscalía ha determinado que no hay indicios de delitos.

La investigación

La causa parte de la decisión del entonces alcalde de Mairena del Alcor, Ricardo Sánchez, de invertir 21.118 euros en la redacción del proyecto constructivo de un tanatorio público en un suelo calificado, según el auto judicial, como no urbanizable. Por este motivo, en 2024, el proyecto resulta abandonado precisamente por esta calificación del suelo en un expediente en el que se notifica que se ha iniciado una modificación del planeamiento para adecuarlo.

En paralelo, en 2017, según la denuncia, el Ayuntamiento enajenó dos parcelas municipales donde hoy se alza el tanatorio privado de la localidad y "como la subasta quedó desierta, inició los trámites para la adjudicación directa, que concluyó en julio de 2018, con la adjudicación a la mercantil Compañía Pineda Álvarez", según recoge la denuncia del PSOE.

A continuación, según el informe policial recogido en el auto del Juzgado, se inicia la tramitación de un tanatorio privado por parte de la mercantil Gesit Trazabilidad. En el análisis de la documentación inicial por parte del Juzgado se constata que este proyecto "no tiene las preceptivas licencia de obras o Declaración responsable" para los reformados ejecutados para el bar cafetería y zona de horno crematorio y que durante el proceso no se cumplieron los trámites de audiencia y se pudo haber llegado a una situación de caducidad del expediente.