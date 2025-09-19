Una francesa se muda a Sevilla y se queda asombrada con las relaciones entre andaluces: "Me parece increíble"

Convertido en uno de los territorios más admirados y deseados de toda la geografía internacional, Sevilla recibe cada año millones de turistas venidos de todos los rincones del planeta deseosos de adentrarse en su cultura, su arte, su patrimonio y su historia. Es lo que le ha ocurrido a Romane, una joven francesa que, ante la posibilidad de escoger cualquier ciudad para pasar su Erasmus, escogió Sevilla, un lugar que ha conseguido conquistarla por su personalidad y belleza, pero que le ha sorprendido por la forma de relacionarse de sus habitantes.

"Las relaciones son bastante particulares", ha explicado la joven, que ha asegurado que, en Andalucía y, concretamente, en Sevilla, los ciudadanos "se quedan entre ellos". De ese modo, la estudiante ha indicado que el aspecto que más ha llamado su atención durante su estancia en la provincia ha sido el hecho de que los andaluces se relacionen principalmente entre ellos, lo que ha convertido en una ardua tarea el hacer "amigos de verdad".

Así, la joven ha afirmado que, a pesar de que quedar con gente y tener"conocidos" es fácil por la cercanía de los andaluces, el asunto se complica cuando se quiere lograr una relación más sincera y cercana debido a que los ciudadanos se relacionan más entre ellos: "Y también es súper complicado tener relaciones amorosas y sentimentales porque, ya de entrada, ellos se quedan bastante entre sí".

"Tienen todos a sus amigos del instituto, del colegio, que se conocen de siempre, desde pequeños, y siguen juntos, lo cual es totalmente comprensible. Entonces, no están necesariamente abiertos a conocer gente nueva", ha señalado la joven sobre la realidad con la que se ha topado en estos meses de convivencia.

De igual modo, se ha mostrado sorprendida de que la mayoría de jóvenes estén ya en pareja, pues ha asegurado que las únicas personas que conoce que siguen solteras son extranjeros como ella: "Me parece increíble, es sorprendente".

"En mi trabajo actual, todo el mundo está en pareja, y desde hace años. Eso está genial, pero claro, cuando yo llegué aquí, pensaba 'Quizás encuentre a un andaluz guapo', pues no, habrá que esperar", ha señalado resignada la francesa.