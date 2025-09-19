Un hombre intenta matar a su compañero de piso en Sevilla con un cuchillo de cocina: le dio 5 puñaladas en la cabeza

Los hechos ocurrieron de madrugada. Un varón, en una hora indeterminada, inició una discusión con su compañero de piso en un domicilio que compartían con más personas en Sevilla. En el fragor de la discusión, el agresor ogió un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y le asestó hasta cinco puñaladas. Tres de ellas en la zona parietal, otra detrás de la oreja y otra debajo de la oreja.

La Fiscalía de Sevilla entiende en su escrito de calificación que estos hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa. En este sentido, el escrito de calificación refleja que los hechos sucedieron en el transcurso de la discusión y que el agresor llevó a cabo la acción "con ánimo de terminar con la vida de su compañero de piso" y "asumiendo tal resultado".

La víctima no murió tras la agresión, "pese a la intención del procesado". Sufrió un traumatismo craneoencefálico, otras roturas de huesos en la zona de la cabeza y distintos cortes que le produjeron hemorragias.

Además, hubo que practicarle una operación quirúrgica para retirar un fragmento metálico. En total, fueron 3 meses de recuperación, el primero de ellos casi al completo con una pérdida de la calidad de vida grave y dos de ellos estima la Fiscalía con "pérdida de la calidad de vida moderada". Además, por aquello cuenta con varias cicatrices que se valoran como un perjuicio estético moderado. La víctima ha pedido por todo ello una indemnización por todos los daños y perjuicios causados.

El caso llegará este mes a la Audiencia Provincial de Sevilla. Los hechos ocurrieron en abril de 2024 y el Ministerio Público pide para él una pena de prisión de 7 años. Además, una prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella a través de cualquier medio por tiempo superior a 7 años al de la duración de la pena.

La tentativa de homicidio

El Código Penal español recoge en su artículo 16 que "hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor".

Además, tipifica el delito de asesinato en el artículo 138 del Código Penal, con penas de prisión de 10 a 15 años. En el artículo 62 recoge que a los autores de las tentativas "se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado". La Fiscalía pide, como ya se ha referido, 7 años de prisión por lo ocurrido