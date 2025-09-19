Un 'influencer' sevillano viaja a África y revela la tradición más llamativa de la zona: "Más que un costalero"

"Todo el día igual". El creador de contenido sevillano Kike Carranza se trasladó a la ciudad africana de Bafatá, en Guinea Bissau, para participar en un voluntariado y aportar su granito de arena a la comunidad a la vez que descubría un nuevo territorio y las costumbres y cultura que en él imperan. Durante este tiempo, sabía que sus particularidades llamarían su atención, pero no esperaba que uno de los aspectos que más le sorprenderían fuese una tradición que realizan sus habitantes cada día: "Lo hace todo el mundo".

Ha sido el propio creador de contenido el que ha mostrado esta situación a través de sus redes sociales, donde ha explicado a sus miles de seguidores la costumbre de esta ciudad y que se puede contemplar en cada momento y rincón del lugar: "Una de las cosas que más me llama la atención de Guinea Bissau es que la gente se saluda más que un costalero saliéndose de un relevo".

"Tú vas por aquí, por la calle, y te dice uno 'Bom dia', 'Boa tarde', y así todo el rato y, si no, saludito con la mano", ha explicado mientras vecinos de la zona le interrumpen constantemente para aprovechar la cercanía con el joven para desearle un buen día, preguntarle su país de origen o simplemente saludarle de forma afectiva a pesar de no conocerle.

La costumbre de Guinea Bissau que ha conquistado a este sevillano

Una realidad a la que ya estaba relativamente acostumbrado en su Sevilla natal, pero que se le ha presentado como más evidente y llamativa en esta ciudad africana: "En España también se saluda, pero aquí es a todo el mundo. Absolutamente todo el mundo te saluda y, encima, nosotros, que somos los únicos blancos que estamos aquí, pues los niños sobre todo flipan con nosotros", ha recalcado el joven mientras un grupo de menores le saluda y bromea al pasar por su lado.

"Si vas por la calle y hay quince familias, quince veces que te paras. Aquí viven saludándose los unos a los otros todo el rato, diciendo 'bon dia' y chocando la mano", ha recalcado el joven, que asegura que este aspecto le ha sorprendido y conquistado ante el cariño y respeto que muestran los habitantes de la zona: "Te abrazan tanto que parece que has marcado un gol. Me hace mucha gracia esa forma de ser de estar todo el día saludando".