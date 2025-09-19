Las obras llegan también a Torneo: cortes de tráfico de un carril por sentido durante cinco meses para reformar la mediana

Las obras vuelven a las avenidas de Torneo y Jiménez Becerril tres años después de la renovación completa de las obras del nuevo colector ejecutado por Emasesa. En este caso, la intervención será de carácter menor y afectará únicamente a la mediana que se renovará por completo con nuevas zonas ajardinadas y arbolado. Esta avenida se suma así al largo listado de calles en reformas por proyectos como el tranvibús, el Metro o las reurbanizaciones.

Las obras comenzarán el próximo lunes 22 de septiembre y se prolongarán durante cinco meses. Durante este tiempo, están previstas nuevas restricciones a la circulación. Concretamente, se cortará uno de los tres carriles por sentido en distintos periodos de la obra conforme vaya siendo necesario para el desarrollo de los trabajos.

La mediana de Torneo contará con un diseño paisajístico renovado y la plantación de 154 nuevos árboles de especies ornamentales, resistentes y adaptadas al clima sevillano.

Las obras, que tienen la aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio, tendrán una duración aproximada de cinco meses y conlleva el corte de uno de los tres carriles por cada sentido de la avenida en diferentes periodos de la obra. La actuación también incluye la implantación de un tapiz vegetal de Lippia nodiflora, y la instalación de un sistema de riego por goteo enterrado y automatizado, diseñado para optimizar el consumo de agua y garantizar la supervivencia de las plantaciones incluso en periodos de altas temperaturas.

“Sevilla gana así un nuevo pulmón urbano en su entrada norte, que será la carta de presentación de vecinos y visitantes, y un modelo de cómo queremos que sean los grandes ejes verdes de nuestra ciudad: sostenibles, bellos y preparados para el futuro”, ha subrayado la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón.

Actuación en ocho medianas

La intervención en la Avenida de Torneo continuará posteriormente por la Avenida Jiménez Becerril hasta completar el cambio paisajístico y de imagen de todo el acceso norte a la ciudad. Junto a esto se intervendrá también en las avenidas de Kansas City, Jerez, Tarso, Ferroviarios, Alfredo Krauss y Ucrania. Estos proyectos tendrán un presupuesto de 1,8 millones de euros.